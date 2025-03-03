Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Мужчине грозит пожизненное заключение, в сентябре 2024 года его взяли под стражу без права внесения залога.

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Учитель изнасиловал четырех мальчиков

56-летний мужчина насиловал и развращал ребят, не достигших и 14 лет. Он совершал противоправные действия несколько раз в течение 2018 – 2021 годов. В это время мужчина работал учителем физической культуры в различных учебных заведениях Харькова.

Родители пострадавших учеников обратились в полицию, после чего педофила задержали. Установлено, что он совершал действия сексуального характера в отношении школьников 11-13 лет.

После содеянного фигурант уволился с работы и ушел в мужской монастырь в Тернопольской области. Там правоохранители его задержали.

Узнав обидчика в медиа, к правоохранителям обратились другие мужчины, которые были его жертвами ранее. Как выяснилось, педофил еще в 1998-1999 годах развращал двух малолетних мальчиков во время работы спортивным тренером в детском футбольном кружке в Харькове.

Сейчас обвиняемый ожидает приговора. За содеянное он может получить пожизненное. Заседание пройдет в Дзержинском районном суде Харькова.

Судьи уже принимали решение о привлечении к ответственности преподавателей-педофилов. Так за развращение, сексуальное насилие и изнасилование 11-летнего курсанта осудили руководителя спортцентра в Чугуеве. Мужчина получил пожизненное заключение и должен был заплатить пострадавшему 500 тысяч гривен морального ущерба.