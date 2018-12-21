Учитель через интернет: в Одесской области стартовал уникальный образовательный проект

В Одесской области начала работу первая Украине сеть кабинетов дистанционного образования. Проект "Учитель+" презентовал председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

"Это уникальная образовательная программа, аналогов которой в Украине нет. Мы создаем сеть дистанционного образования, благодаря которой сможем привести лучших учителей в сельские школы и лично к каждому ученику. При необходимости дети будут получать знания онлайн", – заявил Максим Степанов.

Он добавил, что главный акцент будут делать на школах, где есть дефицит кадров. Поэтому в области уже закупили 100 дистанционных кабинетов. В них будет интерактивная панель, проектор и компьютеры. Каждый ученик будет иметь собственный логин и пароль. А сам урок будут проводить лучшие преподаватели из Одессы. В системе можно как работать с материалом, так и ставить вопрос учителю.

"Такие технологии воплощают мечты наших детей, а знания становятся доступны каждому. Сейчас мы стартуем и в течение года идеально доработаем всю систему", – отметил губернатор Одесской области.

Степанов подчеркнул, что участниками "Учитель+" стали 60 педагогов. Среди них известный одесский физик Павел Виктор – учитель, который имеет 200 тысяч подписчиков на собственном Youtube-канале.

Первыми "Учитель+" испытывают школьники 7 районов Одесской области, а впоследствии пользоваться проектом сможет любая школа или ученик области.

Как подчеркивают в Одесской ОГА, внедрение новейших технологий в образовании – один из приоритетов Стратегического плана действий Максима Степанова "Умный регион".