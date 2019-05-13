Учитель из Харькова проводит уникальные уроки по патриотическому воспитанию: фото и видео

Лучший учитель года в Украине по предмету "Защита отечества" проводит необычные уроки по патриотическому воспитанию в одной из школ Харькова. Его цель за три года как можно лучше подготовить школьников к возможной службе в армии и научить основам домедицинской подготовки.

Для своих учеников Сергей Игнатьев сам устроил самодельное стрельбище, а учебное оружие оборудовал лазерными прицелами.

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Учителю даже удалось реализовать прописанные в школьной программе стрельбы ночью. Однако заверил, что из школьников ни в коем случае не готовит воинов. Его задача – подготовить ребят к возможной службе в армии.



Урок "Защиты Отечества" в Харькове



Уроки патриотического воспитания



Урок помогает подготовить ребят к возможной службе в армии

Школьники от такого обучения в восторге.

"Мы отрабатываем эвакуацию, подготовку, строевую тактику, номенклатуру. Мы учимся определять местоположение по карточкам. Мы уже многое знаем", – сказал десятиклассник Виталий Сидора.



Ученики в восторге от необычного урока

Такие старания оценило и жюри всеукраинского конкурса "Учитель года". И среди двух десятков конкурсантов – мужчину признали лучшим учителем в номинации "Защита Отечества".

Минобразования сейчас дает учителям возможность подстроить программу обучения под себя. Поэтому Сергей Игнатьев окончательно отошел от постсоветской программы и доработал современную.