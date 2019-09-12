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      Учитель в Одесской области героизировал боевиков и ждал Россию: его нашли – фото и видео

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      В Одесской области учителя уличили в героизации террориста Захарченко
      В Одесской области учителя уличили в героизации террориста Захарченко / Коллаж 24 канала

      В селе Граденицы Одесской области школьный учитель не скрывал своей любви к боевикам и российской оккупации. Он откровенно героизировал главаря боевиков Александра Захарченко и хвалил "беркутовцев".

      Все это он публиковал и "лайкал" в соцсетях, которые запрещены в Украине. Там – и Захарченко, и Кобзон, и "благодарности" "беркутовцам".

      "Вечная память. И очень жаль", – вот такое сообщение об убитом главаре боевиков Захарченко он "считает классным". Понравилось учителю и фото Захарченко с Кобзоном.


      Фото с фейсбук-страницы Демьяна Ганула

      сепаратист Одеса
      Фото с фейсбук-страницы Демьяна Ганула

      Такие же "лайки" от него получила карта, на которой часть украинских городов пропагандисты закрасили флагами страны-агрессора. Одесса – среди этих городов.

      Сепаратист Одеса
      Фото с фейсбук-страницы Демьяна Ганула

      "Беркутовцев", которые пытали и били активистов на Майдане, Николай Ласица считает "классными мужиками, которые встали на защиту Украины".


      Фото с фейсбук-страницы Демьяна Ганула

      Сепаратистские взгляды мужчины привлекли внимание общественных активистов. Они решили наведаться в школу и пообщаться с ним по этому поводу, пишет Демьян Ганул на своей странице в фейсбук.

      Николай Ласица — так зовут учителя-сепаратиста, подтвердил, что он действительнолафкал антигосударственные сообщения, но почему он это делал – не понимает,
      – пишет он.

      На опубликованном видео видно – педагог своей вины не отрицает своей вины и говорит: "так получилось...". По поводу этого учителя написали заявления в полицию и СБУ, а руководство школы приняло решение о его увольнении.

      Смотрите видео с учителем-сепаратистом:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости Одессы Российская пропаганда
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