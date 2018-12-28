Учителей научат, как бороться с буллингом в школе

Министерство образования и науки Украины решило сделать специальный видеокурс, который научит учителей эффективно противодействовать буллингу (травле) детей в школах.

Об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала на итоговой пресс-конференции на тему "Работа МОН: итоги 2018-го/визия 2019-го".

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"Часто травля происходит не в помещении школы, а вне ее. Поэтому сейчас мы работаем над этим вопросом. Потому что здесь мало лишь штрафов, важно делать опережающую работу", – подчеркнула Гриневич.

По ее словам, в Министерство образования часто обращаются заведения, чтобы им предоставили советы о том, как действовать при новом законе (по противодействию буллингу – 24).

Именно поэтому мы работаем над видеокурсом для учителей относительно того, как обнаружить жертву такой травли, потому что часто дети не хотят рассказывать об этом, боятся. Какие методы работы – нужно применять ситуационные игры, чтобы предупредить травлю и объяснить, что такое достоинство человека,

– сказала Гриневич.

Министр напомнила, что Верховная Рада приняла новый закон О противодействии буллингу, который предусматривает ряд штрафов за травлю – от 850 до 1700 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ.

Несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины и случаях буллинга участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка.

В Украине выросла статистика обращений о буллинге в школах

Что такое буллинг?

Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

Буллинг в Украине

Напомним, в школе на Черкасщине одноклассники довели 8-летнего Давида Лавриненко до реанимации. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и сломана рука. Родители пострадавшего уверяют, что ребенка настолько избили, что школьник едва дошел к маме на работу.