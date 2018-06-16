"Учителя тоже люди": в России педагоги в знак протеста публикуют фото в белье
В Российской Федерации учителя школ массово начали публиковать свои фотографии в купальниках или нижнем белье. Главная цель – доказать, что такие фото не являются аморальными для работников образования.
Для этого создан хэштег #УчителяТожеЛюды в социальной сети Instagram.
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Флешмоб стал реакцией на увольнение учительницы из города Омск (Россия), которая снялась в фотосессии в закрытом купальнике.
Впоследствии в Instagram начало появляться большое количество фото работников учебных заведений в купальниках.
Напомним, похожий случай произошел в Украине. В селе Бугаевка Радивиловского района заведующая детского сада уволила воспитательницу Виту Черешневскую за ее фото в купальнике, которые женщина распространила в своем профиле в соцсетях.