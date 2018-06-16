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"Учителя тоже люди": в России педагоги в знак протеста публикуют фото в белье

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Акция "Учителя тоже люди"
Акция "Учителя тоже люди" / Instagram

В Российской Федерации учителя школ массово начали публиковать свои фотографии в купальниках или нижнем белье. Главная цель – доказать, что такие фото не являются аморальными для работников образования.

Для этого создан хэштег #УчителяТожеЛюды в социальной сети Instagram.

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Флешмоб стал реакцией на увольнение учительницы из города Омск (Россия), которая снялась в фотосессии в закрытом купальнике.

Впоследствии в Instagram начало появляться большое количество фото работников учебных заведений в купальниках.

 

Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы из Омска (фото 1) продолжает набирать обороты. Российские педагоги, а также им сочувствующие, активно размещают в соцсетях свои снимки на пляжах. Фото они сопровождают хештегом #учителятожелюди. К флэшмобу присоединились и жительницы Приморья (остальные фото). Напомним, что молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа. Увольнение вызвало широкий общественный резонанс, многие пользователи социальных сетей вступились за девушку. В социальной сети "ВКонтакте" в группе "Омбудсмен образования" 9 июня был запущен флешмоб в поддержку педагога. Источник: "Вести-Приморье" Фото приморских учителей

Допис, поширений Барахолка Уссурийска (@baraholochka_ussur)

Напомним, похожий случай произошел в Украине. В селе Бугаевка Радивиловского района заведующая детского сада уволила воспитательницу Виту Черешневскую за ее фото в купальнике, которые женщина распространила в своем профиле в соцсетях.

Теги: LifeStyle Новости России Скандал Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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