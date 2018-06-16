"Учителя тоже люди": в России педагоги в знак протеста публикуют фото в белье

В Российской Федерации учителя школ массово начали публиковать свои фотографии в купальниках или нижнем белье. Главная цель – доказать, что такие фото не являются аморальными для работников образования.

Для этого создан хэштег #УчителяТожеЛюды в социальной сети Instagram.

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Флешмоб стал реакцией на увольнение учительницы из города Омск (Россия), которая снялась в фотосессии в закрытом купальнике.

Впоследствии в Instagram начало появляться большое количество фото работников учебных заведений в купальниках.

Допис, поширений VALERIA ️ (@valerie_gurchenko) 4 Чер 2018 р. о 11:44 PDT

Допис, поширений Счастье есть! (@yanita_2693) 10 Чер 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений користувачем @pedagogical_hulk 13 Чер 2018 р. о 1:38 PDT

Допис, поширений користувачем @mikhail_2.7 14 Чер 2018 р. о 9:28 PDT

Напомним, похожий случай произошел в Украине. В селе Бугаевка Радивиловского района заведующая детского сада уволила воспитательницу Виту Черешневскую за ее фото в купальнике, которые женщина распространила в своем профиле в соцсетях.