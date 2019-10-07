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      Учительница издевалась над третьеклассниками на Днепропетровщине: видео инцидента

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      Ученики жалуются на буллинг со стороны учительницы
      Ученики жалуются на буллинг со стороны учительницы / wcu-network.org.ua

      Учительница младших классов одной из школ на Днепропетровщине угрожала третьеклассникам, которые, на её взгляд, вели себя неподобающе.

      Всему классу учительница сообщила, что будет наказывать каждого, кто будет плохо к ней относиться и нарушать дисциплину.

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      Один из учеников сделал запись, которую опубликовал в социальной сети Фейсбук. "Еще раз свой голосок повысишь, то как дам по морде. Тебе что-то не нравится?", – одни из слов учительницы.

      Сначала учительница накричала на школьника, который забыл принести дневник в школу. Она заявила, что ему не место здесь, добавив, что у нее "и своих придурков хватает".

      В конце учительница пригрозила всему классу из-за отношения к себе. "Ну, подождите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!", – заявила педагог.

      Слушайте полную запись разговора:

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Образование
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