Учительница издевалась над третьеклассниками на Днепропетровщине: видео инцидента

Учительница младших классов одной из школ на Днепропетровщине угрожала третьеклассникам, которые, на её взгляд, вели себя неподобающе.

Всему классу учительница сообщила, что будет наказывать каждого, кто будет плохо к ней относиться и нарушать дисциплину.

Читайте также: Заклеивала рты скотчем: на Николаевщине воспитательница детсада издевалась из воспитанниками

Один из учеников сделал запись, которую опубликовал в социальной сети Фейсбук. "Еще раз свой голосок повысишь, то как дам по морде. Тебе что-то не нравится?", – одни из слов учительницы.

Сначала учительница накричала на школьника, который забыл принести дневник в школу. Она заявила, что ему не место здесь, добавив, что у нее "и своих придурков хватает".

В конце учительница пригрозила всему классу из-за отношения к себе. "Ну, подождите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!", – заявила педагог.

Слушайте полную запись разговора: