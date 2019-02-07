Учительница назвала шестиклассника наглым: на Львовщине разгорелся конфликт в школе

На Львовщине уже третий день бурно обсуждают конфликт учительницы и шестиклассника. В районной школе преподавательница музыки прямо на уроке назвала школьника наглым. Учительница своей вины не отвергает, впрочем, убеждает – поведение ученика было недопустимым.

Все сняли на видео одноклассники мальчика, а его родители выложили запись в интернет.

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Учительница Ульяна Олексевич – педагог с более, чем 30-летним стажем признает, что действительно погорячилась, стоило промолчать. И вместе с тем, нормы поведения ученика в школе также никто не отменял. Она утверждает – самое интересное осталось за кадром.

Он начинает кривлять меня, выкрикивает и отвлекает внимание других учеников. Я понимаю, что нарушила педагогическую этику, мне нужно было до конца держать себя в руках. Но такие ситуации происходят часто,

– ответила она.

Конфликт между учительницей и учеником: смотрите видео

Классный руководитель шестого класса рассказывала, что мальчик, на которого сетует учительница, хорошо учится. Хоть и действительно имеет красный дневник от замечаний учителей.

Родители же инцидента не комментируют. Впрочем, уже общались с директором. По ее словам, родители шестиклассника извинений не требуют. Следовательно, конфликт можно считать исчерпанным.

Что такое буллинг и как с ним бороться?Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Согласно информации ЮНИСЕФ, с буллингом в Украине сталкивались 67% детей. Следовательно, в августе в школах начали кампанию по борьбе против травли в школах, а в декабре соответствующий законопроект поддержали в Верховной Раде. И теперь травля в Украине карается штрафом от 850 до почти трех тысяч гривен или общественными работами до 60-ти часов. За нарушителей-подростков, которым до 16-ти лет будут платить родители.