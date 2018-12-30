Учитесь у Зинченко: Гвардиола высоко оценил игру украинца

Украинский футболист Александр Зинченко отыграл весь матч за "Манчестер Сити" в рамках 20 тура чемпионата Англии против "Саутгемтона". Это было третье появление украинца в составе "горожан" в этом сезоне АПЛ.

Сначала украинец "наварил каши" у ворот собственной команды, которая завершилась голом Пьера-Эмиля Гейбьерга.

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Впоследствии Александр сыграл на грани фола в своей штрафной площадке, однако рефери не поставил пенальти. А уже в компенсированное к первому тайму время украинец отдал результативный пас на Серхио Агуэро и занес в свой актив первую голевую передачу в рамках АПЛ.

Игрой Зинченко оказался доволен главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

"Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Знаете почему? Потому что после ошибки он не прятался. Я сказал ребятам в перерыве: "Учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться, каждый. Но посмотрите на его реакцию", – передает слова Гвардиолы в Twitter корреспондент Goal Сэм Ли.

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