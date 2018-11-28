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      "Удачный пожар" на российском ледоколе

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      В России горел ледокол "Виктор Черномырдин"
      В России горел ледокол "Виктор Черномырдин" / Фото из открытых источников

      Вчера на строящемся, самом большом в мире дизель-электрическом ледоколе проекта 22600 "Виктор Черномырдин", который с 2012 года строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, произошел пожар. По чистому совпадению, пожар начался сразу после завершения судилища над захваченными российскими оккупантами в нейтральных водах Черного моря украинскими моряками.

      Но, не отвлекаемся от основной темы.

      Итак, пожар, который был зафиксирован ближе к 18:00, был локализован лишь к 20:00. На тот момент огонь уже бушевал, на двух палубах и выгорело около 300 квадратных метров ледокола. Потушить пожар удалось около 21:30. То есть, ледокол горел примерно три с половиной часа. В следствие чего были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и т.д. Общую сумму ущерба на данный момент оценивают в 1,5 млн рублей.

      Собственно, как можно резюмировать данное событие? Думаю, ничего нового я вам не скажу.

      Ледокол, который давно превысил стоимость своего строительства за границу в 8 млрд рублей и который никак не могут достроить, постоянно откладывая ввод в строй, унаследовал судьбу многих бедолаг-долгостроев, либо ремонтируемых годами кораблей – он загорелся. А мог бы, и утонуть, ощутив на себе непомерное давление крана, но повезло ему или нет – еще вопрос.

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      В данном случае не стоит исключать, что пожар мог быть подстроенным, дабы скрыть неготовность ледокола к очередной, обещанной передаче заказчику. Обещают, к слову сказать, с 2014 года и последнее обещание касалось-таки конца 2018 года.

      Что же, удачный пожар отодвинул сроки сдачи самого большого в мире дизель-электрического ледокола вправо, причем надолго. Таким образом, факт неспособности России проводить полный цикл работ по строительству кораблей большого водоизмещения, останется погребен под горсткой пепла.

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Пожар
      Источник: 24 Канал
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