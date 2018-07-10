Удаление миндалин и аденоидов: Комаровский рассказал об опасности
Удаление миндалин и аденоидов у ребенка, которому еще не исполнилось 9 лет, может серьезно ухудшить здоровье.
Об этом говорится на официальном сайте известного педиатра Евгения Комаровского с ссылкой на авторов исследования American Medical Association.
Люди, у которых миндалины или аденоиды были удалены до достижения ими 9 лет, подвергаются более высокому риску респираторных (в частности, астма и пневмония), инфекционных и аллергических заболеваний вплоть до 30 лет.
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Ученый Шон Байарс из Университета Мельбурна в Австралии пояснил, что после тонзиллэктомии (хирургическое удаление миндалин) в три раза увеличивался риск заболеваний верхних дыхательных путей.
А после аденоидектомии (удаление аденоидов) вдвое возрастает риск хронической обструктивной болезни легких, заболеваний верхних дыхательных путей и конъюнктивита.
Как известно, аденоиды и миндалины удаляют для лечения рецидивирующих тонзиллитов или инфекций среднего уха. Поскольку аденоиды и миндалины являются частью иммунной системы, которая в детском возрасте до 9 лет еще не полностью сформировалась, такие операции могут серьезно навредить здоровью.
Также проведение таких операций увеличивает риск возникновения среднего отита и синусита (острое воспаление придаточных пазух носа).
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