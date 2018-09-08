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Ольга Черненко

"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры

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В Луганске многие стали фрилансерами
В Луганске многие стали фрилансерами / coingeek.com

Я с удивлением замечаю, что немало людей использует "республику" как дешевую жилплощадь.

То есть здесь живут, но работают на какую-то другую страну. Работают фриланс удаленно. Копирайтерами, программистами, дизайнерами, операторами колл-центров там, где платят и где можно заработать больше, чем на официальной работе в "республике".

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Деньги снимают через многочисленные коммерческие центры, обналичивают свою зарплату, чтобы жить здесь и питаться, встречаться с друзьями и засыпать на любимом диване у себя дома среди своих вещей. И это выходит дешевле, чем снимать жилье в России или Украине. А добавьте к дешевому жилью друзей, родственников, налаженный быт, возможность планировать свою жизнь и свой доход, и выйдет очень привлекательная картинка жить у себя дома, работать в удобном графике, планировать свою работу и доход, а получать зарплату из Украины или России.

Мой знакомый студент работает так копирайтером. Талант копирайтера открыл в себе пару лет назад и практически сразу же преуспел. Никем другим быть не планирует и учится исключительно ради родителей-бюджетников, которые не видят смысла в его странной работе. Имеет свои стабильные 17000 рублей в месяц, что для "республики" очень неплохо, а для студента неплохо особенно. Для сравнения медсестра в хирургии со всеми регалиями получает 6000 рублей, имея и риски, и совсем другой график. А он в свои двадцать лет работает в удобном графике, успевает ходить и на тренировки, и на свидания. И деньги, по меркам "республики" получат очень приличные, полностью не завися от родителей.

Копирайтером неожиданно для себя стала моя знакомая бухгалтер, которая после лета 2014 года осталась без работы, а все, что ей удавалось найти, это работу кассира в супермаркете. Но с высшим образованием и ее опытом, да еще и перед пенсией было как-то несолидно садиться за кассу за копейки и она села за компьютер. Вначале выходило около 500 рублей в месяц, потом она поняла как это все работает и стала относиться к этой работе вполне серьезно, потому что алгоритм: оригинальность текста + количество знаков в ее случае был равен хорошему питанию и вполне комфортной жизни. И сейчас она вряд ли сядет за кассу супермаркета, потому что имеет в разы больше.

Другой знакомый открыл свой колл-центр. Звонки принимает по вайберу, работает на какую-то московскую компанию. Живет попеременно в Москве и Луганске. В Москве снимает комнату, в Луганске живет у себя дома. И в его случае жаловаться не на что все удобно, лучшего бизнеса и не выдумать. Но самое большое удивление для меня было, когда местный "военный" снимал деньги с украинской карточки в местном коммерческом центре.

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Как это могло быть? Если он "служит" здесь, он, по самой примитивной логике, не въездной в Украину, а выходит все наоборот? И получается занятная картинка, "республика" стала домом без политического окраса и с главной составляющей удобно. Здесь жить привычно и комфортно, если ни во что не вмешиваться, ни в чем не участвовать, а просто жить здесь как в большом общежитие, где места найдется всем. И многие усвоили эти правила  не ходить на митинги, не попадать в объектив камер, не переходить никому дорогу. Просто жить, работать, получать удовольствие. И желательно так, чтобы не просто выживать, а зарабатывать в этой ситуации, используя войну как трамплин.

Автор: Ольга Черненко
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Деньги Новости Луганска Публикации
Источник: 24 Канал
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