Удалять свою страницу из Facebook или нет: как контролировать персональные данные в соцсети

Скандал вокруг утечки данных с 50 миллионов страниц пользователей Facebook привел к началу кампании за удаление аккаунтов из этой соцсети.

Сообщением с призывом "Пора #deletefacebook" (удалить Facebook – "24") разместил в своем Twitter-профиле Брайан Эктон, соучредитель WhatsApp, службы обмена сообщениями, которую Facebook в 2014 году купил за 22 миллиарда долларов.

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Издание Financial Times пишет о нескольких советах тем, кто хочет лучше контролировать свои данные в соцсети или же вовсе удалить свой аккаунт. Авторы статьи рекомендуют зайти в пункт "Приложения" меню "Настройки" и удалить те из приложений, которые кажутся "сомнительными".

В статью были включены ссылки на удаление Facebook и объяснена разница между удалением и деактивацией аккаунта. Так, в первом случае все данные о пользователе и весь его профиль удаляются с серверов соцсети, а во втором только скрываются фотографии и комментарии, тогда как профиль пользователя и данные о нем остаются на серверах на случай, если он передумает.

Как произошла утечка данных из Facebook? Частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA) получила данные примерно 50 миллионов пользователей социальной сети. Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров за деньги пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.