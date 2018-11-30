Удалось ли Гройсману убедить Меркель относительно ситуации на Азове

Российская агрессия в Азовском море будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным во время саммита G20.

Меркель подчеркнула, что Запад накладывает на РФ санкции, чтобы защитить международное право. Также она пообещала потребовать освобождения пленных украинских моряков, а также возвращение захваченных катеров. Таким образом Меркель фактически аннулировала вчерашнее заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что Украина должна предоставить какие-то "доказательства" российского нападение на украинские катера.

То есть, не зря они поговорили с Владимиром Гройсманом на открытии украино-немецкого бизнес-форума. Сумел премьер убедить коллегу, что ситуация достаточно очевидная. И дополнительных доказательств не требуется. Все-таки личная встреча решает гораздо больше, чем обмен письмами и заявлениями. При условии, что собеседники относятся друг к другу с уважением, как к самостоятельным и влиятельным игрокам. В данном случае кроме уважения можно говорить и об определенном уровне доверия. Что для нас сейчас очень важно, особенно в контексте заявлений главы Минобороны Германии. Плюс – отказ Трампа встречаться с Путиным, о чем американский президент уже написал в Twitter. То есть при всех противоречиях между Вашингтоном и Брюсселем (Берлином) в этом вопросе на данный момент они перешли от сомнений к единодушной позиции. Путина будут воспитывать с двух сторон. То есть очередная многоходовочка и попытка сыграть на противоречиях не сработала. И это хорошо.

Интересные заявления Меркель и по вопросам экономики, ради которых и проводят бизнес-форум, который Меркель и Гройсман сегодня открыли. Канцлер Германии гарантировала сохранение за Украиной серьезного транзитного статуса даже после запуска "Северного Потока-2". Хотя, пока по неофициальной информации, однопартийцы Меркель уже серьезно сомневаются, стоит ли продолжать этот проект. И даже готовы обсуждать это. Раньше о таком обсуждении не было и речи. Москва, наверное, в шоке. Что же такого Гройсман сказал Меркель? Интрига...

Автор: Кирил Сазонов