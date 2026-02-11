Беременная мать семьи получила тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает Общественное Харьков.

Что известно о трагедии?

Вечером 10 февраля российский беспилотник попал в жилой дом в Богодухове на Харьковщине. В результате удара погибли 34-летний отец семьи и трое его детей – двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

По словам главы громады Виктора Коваленко, мужчина был демобилизованным военным: он вернулся с войны с инвалидностью после ампутации части ноги и пользовался протезом.

Семья только в начале февраля переехала в новый дом в Богодухове.

Беременная мать детей, которая находится на 35-й неделе, получила взрывное ранение, черепно-мозговой травмы, контузии и ожогов. Также острую реакцию на стресс получила 73-летняя соседка.

Семья несколько дней назад эвакуировалась из Золочева, который расположен в 13 километрах от границы с Россией.

Что известно об атаке БпЛА на Харьковщину 10 февраля?