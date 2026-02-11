Беременная мать семьи получила тяжелые ранения и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает Общественное Харьков.
Что известно о трагедии?
Вечером 10 февраля российский беспилотник попал в жилой дом в Богодухове на Харьковщине. В результате удара погибли 34-летний отец семьи и трое его детей – двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.
По словам главы громады Виктора Коваленко, мужчина был демобилизованным военным: он вернулся с войны с инвалидностью после ампутации части ноги и пользовался протезом.
Семья только в начале февраля переехала в новый дом в Богодухове.
Беременная мать детей, которая находится на 35-й неделе, получила взрывное ранение, черепно-мозговой травмы, контузии и ожогов. Также острую реакцию на стресс получила 73-летняя соседка.
Семья несколько дней назад эвакуировалась из Золочева, который расположен в 13 километрах от границы с Россией.
Что известно об атаке БпЛА на Харьковщину 10 февраля?
Воздушная тревога в некоторых районах Харьковской области, в частности в Богодуховском, продолжалась с 21 часа 10 февраля и до почти 1 ночи 11 числа. В течение этого времени российская армия проводила воздушные атаки на регион.
Впоследствии Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА, сообщил, что в городе Богодухов произошло попадание вражеского БПЛА на территорию частного домовладения. Вспыхнул пожар. Предварительно, Россия нанесла удар БпЛА типа "Герань-2".
Сначала было известно, что под завалами могли находиться дети. Началась поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, в 00:45 в ОВА написали, что дети погибли. Также от травм умер 34-летний мужчина, который был вместе с детьми в доме.