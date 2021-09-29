100 тысяч – это страшная цифра. Это то же, если бы расстреляли небольшой областной центр, например, Ужгород.

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Нацисты убили 22 тысячи евреев за сутки

29 сентября 1941 года нацисты приказали всем киевским евреям появиться в определенном месте с вещами и паспортом. Лишь в один тот день расстреляли около 22 тысяч евреев. Самой молодой жертве было всего 3 дня.

Раздетых людей выводили к краю оврага, после расстрелов они скатывались вниз. После того как ров заполнялся 2 – 3 слоями тел, присыпали землей. За минуту убивали до 45 человек.

Рыдания и крики заглушали мелодиями вальсов из громкоговорителей. Кого не успели уничтожить, запихнули на ночь в гаражи танкоремонтного хозяйства. Тех, кто прятался, искали в квартирах.



Среди киевлян были те, кто спасал потенциальных жертв, как и те, кто наоборот сдавал / Фото 24 канала

Как рассказал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Иосиф Зисельсу, за первые 2 дня уничтожили почти половину из 70 тысяч киевских евреев, которые оставались в городе на момент оккупации.

Это после того, как забрали на фронт многих мужчин, эвакуация была с заводов и фабрик,

– добавил он.

Впрочем, захоронены в Бабьем Яру не только евреи – ромы, националисты, пациенты психиатрической больницы, даже просто нарушители комендантского часа. Всех, кого считали врагами или лишними.

Годовщина трагедии в Бабьем Яре: смотрите сюжет 24 канала

45% украинцев не знает, где вообще расположен Бабий Яр

Сейчас, 80 лет спустя, почти 45% украинцев не знает, где вообще находится Бабий Яр. Впрочем, еще 50 лет назад ситуация была значительно хуже.



В Бабьем Яре убили 100 тысяч человек / Фото 24 канала

По словам главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, СССР старательно вычеркивал эту память. Запрещали поминать, пытались препятствовать рассказывать правду. Для того, чтобы это не консолидировало еврейское сообщество.

На месте трагедии будет 2 мемориала

Сейчас рядом с местом трагедии создают 2 мемориала. Государственный – при участии украинских ученых и историков. По концепции это должен быть огромный мемориальный парк с двумя музеями памяти жертв Бабьего Яра и холокоста.

Вокруг другого проекта тлеет скандал. Во-первых, мемориальную синагогу строят на месте бывшего православного кладбища. Другая проблема – финансирование, которое имеет российское происхождение.

Финансируют те коллеги, которые имеют еврейское происхождение и имеют личную связь к этому событию и к трагедии, у которых погибли родственники. Они все являются выходцами из Украины, за исключением одного американского миллиардера,

– пояснил член правления мемориального центра Бабий Яр Руслан Кавацюк.

Кроме украинцев и американца, проект финансируют и трое российских бизнесменов украинского происхождения. Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины предполагает, что это – не случайность.



Вокруг стройки синагоги возник скандал / Фото 24 канала

"Это часть гибридной войны. Этот проект – российский. Часть информационного фронта гибридной войны", – убежден Иосиф Зисельс.

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В то же время большинство украинцев считают важным уважать и беречь память всех, кто погиб на этом месте, и не забывать о трагедии. Почти 80% хотят, чтобы эту годовщину поминали на самом высоком государственном уровне.