Росіяни завдали чергового масованого удару по енергосистемі України 16 грудня. Однак руйнівних наслідків не було.

Такое мнение 24 канала озвучил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков. Ранее сообщалось о том, как Украина может "подлатать" энергосистему

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Энергетики научились противодействовать ударам

Плачков рассказал, что мощный удар по энергосистеме был 16 декабря, но это уже не первый удар, и энергетики научились противодействовать им. В частности, применять превентивные отключения абонентов, потому что потом не так сложно чинить электросети. При ударах энергосистема разделяется на маленькие острова, на мозаику, и задачу энергетиков потом эту мозаику составить, что им героически удается.

Наши энергетики научились реагировать и превентивно, и технически на эти атаки врагу. Я надеюсь, что не будет таких последствий большого времени отключения электроэнергии,

– отметил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования.

Плачков о том, благодаря чему атака 16 декабря не имела разрушительных последствий: смотрите видео

Помощь от партнеров и дефицит в сети

Он продолжил, что за 2 – 3 дня можно вернуть электросети в более или менее стабильное состояние благодаря помощи Европы, США трансформаторами, генераторами. Однако дефицит в электросетях остается, поэтому нужно экономить электроэнергию. Только начало зимы и что будет дальше неизвестно.

"Еще даже в первый месяц не пережили зимы, а впереди еще 2 – 3 таких месяца", – отметил Плачков.

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