Удар по енергосистемі був потужним: завдяки чому атака 16 грудня не мала руйнівних наслідків
Росіяни завдали чергового масованого удару по енергосистемі України 16 грудня. Однак руйнівних наслідків не було.
Такое мнение 24 канала озвучил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков. Ранее сообщалось о том, как Украина может "подлатать" энергосистему
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Энергетики научились противодействовать ударам
Плачков рассказал, что мощный удар по энергосистеме был 16 декабря, но это уже не первый удар, и энергетики научились противодействовать им. В частности, применять превентивные отключения абонентов, потому что потом не так сложно чинить электросети. При ударах энергосистема разделяется на маленькие острова, на мозаику, и задачу энергетиков потом эту мозаику составить, что им героически удается.
Наши энергетики научились реагировать и превентивно, и технически на эти атаки врагу. Я надеюсь, что не будет таких последствий большого времени отключения электроэнергии,
– отметил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования.
Плачков о том, благодаря чему атака 16 декабря не имела разрушительных последствий: смотрите видео
Помощь от партнеров и дефицит в сети
Он продолжил, что за 2 – 3 дня можно вернуть электросети в более или менее стабильное состояние благодаря помощи Европы, США трансформаторами, генераторами. Однако дефицит в электросетях остается, поэтому нужно экономить электроэнергию. Только начало зимы и что будет дальше неизвестно.
"Еще даже в первый месяц не пережили зимы, а впереди еще 2 – 3 таких месяца", – отметил Плачков.
Очередной удар по электроэнергии Украины 16 декабря: что известно
- Российские оккупанты атаковали Украину 16 декабря. В результате ракетных обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение.
- Российские военные массированно атаковали города Украины утром 16 декабря. Из-за российских обстрелов в Украине вводят экстренные аварийные отключения света
- 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Вследствие этого Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию.