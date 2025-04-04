"За что, мама": жуткие кадры с места ракетного удара в Кривом Роге
- 4 апреля Россия нанесла баллистический удар по жилому району Кривого Рога, в результате чего погибли 14 человек, в том числе 6 детей.
- Повреждены 5 многоквартирных домов, более 50 человек травмированы.
Вечером 4 апреля Россия нанесла баллистический удар по жилому району Кривого Рога. Рядом с местом попадания снаряда расположена детская площадка, в результате чего среди погибших много детей.
По состоянию на 20:00 известно о 14 погибших, среди которых 6 детей. Эти цифры еще могут измениться, передает 24 Канал.
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Смертельный обстрел Кривого Рога
Российская ракета попала прямо по улице, территории с жилыми домами. Рядом с местом попадания была детская площадка. В сети распространяют жуткие кадры последствий очередного обстрела города оккупантами.
Последствия удара по Кривому Рогу / Фото соцсети
Так выглядит учебное заведение рядом с местом прилета: смотрите видео
На кадрах видно разбитые вдребезги окна, их просто вынесло. Повреждена мебель в классах.
Одна из квартир недалеко от места "прилета" в Кривом Роге выглядит так: смотрите видео +18, содержит ненормативную лексику
Крики и плач женщин: смотрите видео
Кривой Рог охвачен огнем: смотрите видео
В результате атаки травмированы более 50 человек, это количество растет. Повреждены 5 многоквартирных домов. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях. Район поражения перекрыт работниками полиции для охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан.
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