"За что, мама": жуткие кадры с места ракетного удара в Кривом Роге

Вечером 4 апреля Россия нанесла баллистический удар по жилому району Кривого Рога. Рядом с местом попадания снаряда расположена детская площадка, в результате чего среди погибших много детей.

По состоянию на 20:00 известно о 14 погибших, среди которых 6 детей. Эти цифры еще могут измениться, передает 24 Канал.

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Смертельный обстрел Кривого Рога

Российская ракета попала прямо по улице, территории с жилыми домами. Рядом с местом попадания была детская площадка. В сети распространяют жуткие кадры последствий очередного обстрела города оккупантами.

Последствия удара по Кривому Рогу / Фото соцсети

Так выглядит учебное заведение рядом с местом прилета: смотрите видео

На кадрах видно разбитые вдребезги окна, их просто вынесло. Повреждена мебель в классах.

Одна из квартир недалеко от места "прилета" в Кривом Роге выглядит так: смотрите видео +18, содержит ненормативную лексику

Крики и плач женщин: смотрите видео

Кривой Рог охвачен огнем: смотрите видео

В результате атаки травмированы более 50 человек, это количество растет. Повреждены 5 многоквартирных домов. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях. Район поражения перекрыт работниками полиции для охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан.

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