Россия ударила "Шахедами" по Одессе: есть прилет возле конюшни, погиб конь

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Одессе утром 11 июля. В результате вражеской атаки повреждена конюшня, погибла лошадь.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет.

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Какие последствия удара по Одессе

Во время утренней атаки России по Одессе повреждена конюшня с лошадьми. Также, по информации местных телеграмм-каналов, в результате вражеской атаки животные получили ранения.

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Кроме того, сообщается, что по меньшей мере 1 лошадь могла погибнуть. В результате вражеской атаки также повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания и машины. Известно о по меньшей мере 8 пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

К слову, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 11 июля враг выпустил 50 БпЛА различного тира. По состоянию на 09:52 он сообщил об около 20 "Шахедов", которые двигались по Украине с разных направлений.