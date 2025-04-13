"Дедушка, разговаривайте": полиция показала первые минуты после ракетного удара по Сумах

13 апреля Россия цинично ударила ракетами по центру Сум, погибли десятки людей. Полицейские оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь на помогали их эвакуировать.

Российский удар совпал с большим религиозным праздником, что добавляет этой атаке еще больше циничности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Полиция помогала раненым в Сумах

13 апреля российские военные нанесли преступный ракетный удар по Сумах. В полиции отметили, что в этот день украинские верующие празднуют большой религиозный праздник – Вербное воскресенье.

Вербовые ветви символизируют жизнь, надежду и мир, заметили в полиции.

И этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумах – еще один болезненный шрам на сердце нашей страны. россия снова принесла смерть. Погибли невинные люди, среди них – дети,

– подчеркнули в полиции.

Патрульные и другие службы полиции Сум были на месте удара и помогали пострадавшим, спасали людей.

В Нацполиции показали видео первых минут после удара российской ракеты. Полицейские помогают людям прийти в себя, оказывают первую медицинскую помощь детям и взрослым, эвакуируют раненых.

Полицейские помогают пострадавшим после ракетного удара в Сумах: смотрите видео (внимание, чувствительные кадры!)

Напомним, 13 апреля утром Россия нанесла ракетные удары по центру Сум. В результате этого погибли и получили ранения десятки людей. Разрушены здания Сумского государственного университета, дома, возле эпицентра удара проезжал троллейбус с людьми.