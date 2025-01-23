Рядом с телом погибшего сидит его пес Бим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Что известно о погибшем

На момент трагедии Владимир был в квартире вместе с дочерью, женой и тещей. Его родные сейчас находятся в больнице.

Тело мужчины долго лежало рядом с домом, а животное ни на шаг не отходило от своего хозяина.

На место происшествия приехали знакомые семьи. Вероятно, именно они временно приютят Бима.

К слову, из-за российской атаки по Запорожью в тяжелом состоянии находится 5 пострадавших, и еще 22 – в состоянии средней тяжести. Среди раненых – двухмесячный младенец и 4 спасатели, что ликвидировали последствия атаки в момент повторного обстрела.

Ночью 23 января вражеские дроны также атаковали Киевскую область. В результате падения обломков сбитых БпЛА в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, автомобиль, линию электросетей и здание кафе. Пострадавших среди гражданских нет. Всем жителям, чьи дома получили повреждения, окажут необходимую помощь.