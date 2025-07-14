Россияне атаковали Златополь: есть жертва и 7 пострадавших, среди которых –ребенок

Оккупанты ударили по Златополю, что на Харьковщине. Власти рассказали о последствиях атаки.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, противник атаковал беспилотниками город Златополь, передает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Златополю?

Предварительно, нанесен удар БПЛА типа "Герань-2".

В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок.

Медики оперативно оказывают помощь.

Напомним, что около 11:24 на Харьковщине в очередной раз объявили тревогу из-за угрозы ударных дронов.

Между тем вражеский БПЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской общины. В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания. После противник нанес повторный удар беспилотником по Сумской общине

Предварительно, результате первого удара пострадали шесть человек: трое женщин и трое мужчин.

После второго удара люди, к счастью, не пострадали.

"Террористы, которые маскируются под страну с названием Россия", – так руководитель Офиса президента прокомментировал атаки на Сумы.