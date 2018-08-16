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Удар для НАТО и шанс для России: западные СМИ о конфликте между США и Турцией

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Кто проиграет в конфликте между США и Турцией?
Кто проиграет в конфликте между США и Турцией? / Фото из открытых источников

Спираль конфликта между США и Турцией закручивается. После того, как администрация Дональда Трампа ввела против Анкары пошлины на алюминий и сталь из-за ее сотрудничества с Россией в военной сфере и нежелания отпустить американского пастора Эндрю Брансона из турецкой тюрьмы, Реджеп Тайип Эрдоган занялся поиском новых союзников в противовес Вашингтону. На "клич" Турции сразу откликнулась Россия.

Так какие последствия будет иметь "экономическая" война между Турцией и США для Запада и сможет ли глава Кремля Владимир Путин перетащить турецкого лидера на свою сторону – анализировали иностранные СМИ.

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Общий "враг" – Америка

Турция, давний союзник НАТО, сейчас оказалась перед выбором между Западом и Россией. Как показывают события этой недели, чиновники в Анкаре решительно склонялись в пользу Москвы, пишет The Wall Street Journal.

В последние недели Турция и Россия стали жертвами американских санкций, в то время как курсы их валют – лиры и рубля – упали относительно доллара, напоминает издание.

На конференции в Анкаре во вторник, 14 августа, глава российской дипломатии Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковали санкции США. Так, российский министр назвал американскую санкционную политику противозаконной и обвинил Соединенные Штаты в намерении в ходе нечестной игры извлечь выгоду из мировой торговли, а его турецкий коллега заявил, что экономические меры США против его страны являются "эрой издевательств".

Лавров та Чавушоглу об'єдналися у критиці американських санкцій
Лавров (слева) и Чавушоглу (справа) объединились в критике американских санкций

Обещая более тесное сотрудничество с Турцией, Лавров заявил, что Россия может отказаться от доллара в двусторонней торговле в будущем, как она уже сделала в случае с такими странами, как Китай и Иран, отмечает WSJ.

Укрепление связей с Россией может помочь Эрдогану уменьшить зависимость его страны от Вашингтона и радикально изменить картину послевоенной Европы, в рамках которой ее (то есть Турции – "24") Вооруженные силы охраняли юго-восточный фланг НАТО,
– прогнозирует издание.

Однако не стоит забывать, что отношения России и Турции в последнее время не были "безоблачными", вспомнить только инциденты со сбитым турецкими военными российским самолетом в Сирии и застреленным российским послом. Впрочем, недавно Москва подписала контракты по поставкам своему южному соседу большего объема природного газа, строительства АЭС и предоставления новой системы ПРО С-400.

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"Дна в этом конфликте не видно"

По словам некоторых аналитиков, нынешний спор между США и Турцией лишь помогает ускорить отдаление Анкары от НАТО, которое тянулось в течение нескольких лет. Булент Алириза, директор программы по изучению Турции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, считает, что страна впервые отступила от НАТО в 2016 году, когда Эрдоган после саммита НАТО встретился с Путиным. В 2017 году он 14 раз разговаривал с главой Кремля по телефону, зато с Трампом – лишь четыре раза, акцентирует внимание Newsweek.

По словам Алиризы, которую цитирует газета, это, возможно, самая серьезная перепалка между США и Турцией в недавней истории.

Она может затмить все кризисы последних 40 лет. Дна здесь, похоже, нет,
– прокомментировал аналитик Newsweek.

А у России нет денег

Конечно, Москва хочет воспользоваться кризисом в отношениях США и Турции, тем более что призывы бойкотировать iPhone могут быстро перерасти в требования ограничить военное сотрудничество, например, о базе "Инджирлик" или других объектов США-НАТО в Турции, – и это в тот момент, когда у Вашингтона там все еще нет посла, комментирует аналитик и эксперт по Турции в компании Conias Risk Intelligence Магдалена Киршнер. В то же время, по ее словам, Россия, как и Иран, не в том экономическом состоянии, чтобы помочь Турции выйти из затруднения.

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Neue Zürcher Zeitung приводит мнение члена Российского совета по международным делам в Анкаре Тимура Ахметова, который отмечает, что хотя Москва и поддерживает Турцию на словах, однако она не готова подкрепить свои слова делом – для этого у нее просто нет денег. Эксперт также уверен, что Россия не заинтересована в том, чтобы Турция покидала НАТО. Наоборот, Москва хочет посеять недоверие среди союзников, а это возможно лишь тогда, когда Турция будет членом НАТО, добавляет Ахметов.

Путін не зможе допомогти Ердогану витягти Туреччину з кризи в умовах економічної війни зі США
Путин не сможет помочь Эрдогану вытащить Турцию из кризиса в условиях экономической войны с США

Турция проигрывает


Как отмечает CNN в аналитическом материале относительно конфликта между двумя государствами, вполне вероятно, что Турция проиграет любую битву, затеянную с Нью-Йорком и другими финансовыми бастионами, если не будет объявлено о прекращении огня. А обвал лиры обернется для Анкары финансово-экономическим кризисом, что негативно скажется на популярности Эрдогана внутри страны – даже среди его самых верных идеологических сторонников – и приведет к политической нестабильности.

Но результат этого процесса будет долгим, продолжительным и сложным, что может способствовать военному вмешательству в политику и повлечь тяжелые последствия за пределами Турции. Надо также учитывать тот факт, что Турция больше не будет рассматривать США как надежного партнера и стратегического союзника, акцентирует внимание автор публикации Фади Хакура.

Независимо от того, кто будет управлять страной, пораженная Турция, скорее всего, будет стремиться перенести центр тяжести с Запада в сторону России, Ирана и Евразии. Если случится худшее и в результате политических и экономических потрясений такая геополитически важная страна, как Турция, окажется разорена и разрушена, следует иметь в виду все возможные сценарии развития событий.

Учитывая потенциальный трагический исход, для Запада было бы очень разумно подготовить амбициозный пакет мер по смягчению последствий финансовой катастрофы и позаботиться о том, чтобы Турция не отходила от западных норм и институтов. Чтобы стимулировать либерализацию реформ, необходимо в срочном порядке возродить стремление Турции вступить в ЕС. В противном случае потеря союзника в лице такой важной страны Запада обойдется очень дорого,
– предостерегает журналист.

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Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Публикации Санкции Новости США НАТО Дональд Трамп Новости Турции Реджеп Эрдоган Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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