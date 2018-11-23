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      Удар Коноплянки попал в топ-5 голов тура Лиги наций: видео

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      Гол Коноплянки не спас сборную Украины от поражения Словакии
      Гол Коноплянки не спас сборную Украины от поражения Словакии / ФФУ

      Гол полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в ворота Словакии попал в пятерку лучших в последнем туре Лиги наций.

      Напомним, в матче между сборными Словакии и Украины, полузащитник "сине-желтых" забил в начале второго тайма. Однако это не спасло Украину от унизительного поражения 4:1.

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      Кроме гола Коноплянки, также в перечне – меткие удары Хариса Сеферовича (Швейцария), Тимо Вернера (Германия), Эниса Бардхи (Македония) и Марселя Бюхеля (Лихтенштейн).

       

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Лига наций
      Источник: 24 Канал
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