18:28
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Удар по репутации: Ryanair уволила рабочих за фото, на котором они спят на полу

      171 Читати новину українською
      Работники компании
      Работники компании / Фото из социальных сетей

      Бюджетная авиакомпания Ryanair уволила шесть рабочих одного экипажа из-за фото.

      Об этом сообщает Euronews.

      Читайте также: Ryanair вляпался в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту: видео

      Причиной для увольнения стало фото, на котором указанные сотрудники спят на полу в одном из офисов авиакомпании.

      Ryanair утверждает, что это фото – постановочное, а его публикация нанесла вред деловой репутации авиаперевозчика.

      Отмечается, что экипаж просил разместить их в гостинице за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. Перевозчик сообщил, что этим сотрудникам была предоставлена возможность провести ночь в VIP-ложе аэропорта.

      Напомним, Ryanair известная в Европе бюджетная авиакомпания. История создания лоукоста начинается в Ирландии. Но теперь это крупнейший европейский перевозчик. 14 марта 2017 года Boeing авиакомпании Ryanair впервые в истории осуществил посадку в Украине.

      Теги: Ryanair авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      сегодня , 17:00 Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      Злой Одессит
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 536421
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Снег парализовал движение в Польше и Болгарии
       15 марта 2013 , 19:15
      Австралия хочет стать республикой
       25 января 2016 , 14:27
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук