Удар по репутации: Ryanair уволила рабочих за фото, на котором они спят на полу
Бюджетная авиакомпания Ryanair уволила шесть рабочих одного экипажа из-за фото.
Об этом сообщает Euronews.
Читайте также: Ryanair вляпался в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту: видео
Причиной для увольнения стало фото, на котором указанные сотрудники спят на полу в одном из офисов авиакомпании.
Ryanair утверждает, что это фото – постановочное, а его публикация нанесла вред деловой репутации авиаперевозчика.
Отмечается, что экипаж просил разместить их в гостинице за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. Перевозчик сообщил, что этим сотрудникам была предоставлена возможность провести ночь в VIP-ложе аэропорта.
Напомним, Ryanair известная в Европе бюджетная авиакомпания. История создания лоукоста начинается в Ирландии. Но теперь это крупнейший европейский перевозчик. 14 марта 2017 года Boeing авиакомпании Ryanair впервые в истории осуществил посадку в Украине.