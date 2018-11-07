Удар по репутации: Ryanair уволила рабочих за фото, на котором они спят на полу

Бюджетная авиакомпания Ryanair уволила шесть рабочих одного экипажа из-за фото.

Об этом сообщает Euronews.

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Причиной для увольнения стало фото, на котором указанные сотрудники спят на полу в одном из офисов авиакомпании.

Ryanair утверждает, что это фото – постановочное, а его публикация нанесла вред деловой репутации авиаперевозчика.

Отмечается, что экипаж просил разместить их в гостинице за счет работодателя, но Ryanair делать это отказалась. Перевозчик сообщил, что этим сотрудникам была предоставлена возможность провести ночь в VIP-ложе аэропорта.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj — Jim Atkinson (@Jimbaba) October 14, 2018

Напомним, Ryanair известная в Европе бюджетная авиакомпания. История создания лоукоста начинается в Ирландии. Но теперь это крупнейший европейский перевозчик. 14 марта 2017 года Boeing авиакомпании Ryanair впервые в истории осуществил посадку в Украине.