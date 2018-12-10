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      "Удар в спину" российскому экспорту

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      Очередная неудача
      Очередная неудача / Фото из открытых источников

      Россия намеревалась выйти на рынок Филиппин с предложением своего оружия в кредит на сумму в $2 миллиарда. Таким образом, Москва хотела подстегнуть свой экспорт, на фоне болезненных отказов от Индонезии и Египта. Однако, судьба этого предложения, возможно, уже предрешена.

      Как известно Филиппины объявили о покупке многоцелевых вертолетов США Black Hawk. Контракт, суммой $240 млн будет подписан в 2019 году. Что примечательно, за поставку Филиппинам своих вертолетов боролась и Россия, с предложением экспортных Ми-171. Но, преградой всему вновь стал злосчастный закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций", что и может послужить недобрым знаком для больших планов Кремля.

      Таким образом, Россия потеряла в кротчайшие сроки клиентов в лице Индонезии (поставки истребителей Су-35 на сумму $1,14 млрд), Египта (поставка ударных вертолетов Ка-52 на сумму более $1 млрд) и вот теперь Филиппины.

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      Таким образом, с учетом разрыва Индонезийского, Египетского и напрасных надежд на успех Филиппинского контрактов, экспорт российского оружия в кротчайшие сроки (за два месяца) потерял почти $2,5 млрд. И все это благодаря CAATSA.

      Что же, почин с Индонезии оказался удачным и пока тенденция не может не радовать. С другой стороны, с нетерпением ожидаю, когда российская пропаганда начнет рассказывать своим потребителям информационного фаст-фуда, что CAATSA для российского ВПК – это хорошо. Ведь чем меньше будут покупать российского, не имеющего аналогов в мире, оружия за рубежом, тем больше они смогут сделать для себя.

      Но, куда интереснее, кто следующий нанесет "удар в спину" российскому экспорту. Индия? Вьетнам? Малайзия?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости России Оружие Филиппины Экспорт
      Источник: 24 Канал
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