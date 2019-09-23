Удары по морде и тюрьма: в России поп неоднозначно отучает детей материться

В России глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился с детьми секретом, как можно быстро и надолго отучить человека от привычки материться. По его словам, помогут этому удары по морде, а в качестве примера он привел тюрьму.

Как рассказал священнослужитель, отвечая на вопрос воспитанников приюта "Павлин", очень просто не ругаться, даже если очень сильно хочешь. Он сообщил, что у него в другом детском доме мальчик Степа. И однажды в присутствии священника ребенок выругался.

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Я ему дал по морде. И вот он уже пять лет не матерится,

– отметил Смирнов.

По его словам, такой пример является эффективным, но лучше избегать его лишний раз, "когда человек сам, своей волей, ставит себе препятствия" для нецензурных разговоров.

"Я могу помочь очень просто – дать по морде, и все это лечится мгновенно. Вот если кто-нибудь в тюрьму попадет: попробуй там кого-нибудь обматерить – тебя так побьют, что ты будешь месяц в больнице лежать", – добавил протоиерей.

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В РПЦ такие слова Смирнова назвали "неудачной шуткой", поскольку священник шутит публично. Также здесь утверждают, что "отец Димитрий – яркий оратор, но одновременно в общении является достаточно мягким и отзывчивым человеком", пишут российские СМИ.

Что известно о Димитрии Смирнове?​Сейчас он занимает должность председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Священник имеет личный блог, а на страницу в соцсети, где публикуют фрагменты его проповедей, подписано десятки тысяч верующих. Смирнов неоднократно отмечался неоднозначными высказываниями. Например, суррогатное материнство он считает "проституцией", а детей, рожденных с помощью искусственного оплодотворения, запрещает крестить.