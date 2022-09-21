Банковская система Украины из месяца в месяц улучшает свои показатели, сообщает 24 канал. Так, в июле 2022 года банки вышли на положительный результат, зафиксировав более 8 миллиардов гривен чистой прибыли в целом по системе, о чем свидетельствуют доходы и расходы банков Украины. Ожидается, что в августе финансовый результат банков также увеличился.

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Однако не все банки одинаково хорошо справились с вызовами военного времени и из месяца в месяц терпят убытки. Среди них – финучреждения из категории крупнейших, негативные показатели которых вскоре могут иметь серьезные последствия для украинского клиента.

Альфа-банк возглавляет список наиболее убыточных банков Украины

В частности, по результатам работы в августе 2022 года Альфа-банк, чьи активы связывают с российскими акционерами, сохраняет негативную динамику финансовых показателей. Так, отрицательный финансовый результат за 8 месяцев 2022 достиг отметки почти 4,9 миллиарда гривен. Альфа-банк с таким показателем эффективности возглавляет список наиболее убыточных банков Украины. При этом убытки банка постоянно растут: если в июле чистый убыток Альфа-банка составил 1,17 млрд грн, то в августе этот показатель увеличился еще на 1,36 млрд грн.

Динамика средств клиентов Альфа-банка тоже остается отрицательной уже не первый месяц. Особенно значительны оттоки средств физических лиц. В августе, согласно данным оборонно-сальдового баланса "Альфа-банка", оттоки составляли более 750 миллионов гривен (в июле этот показатель был 550 миллионов гривен).

В общей сложности в 2022 году Альфа-банк потерял уже более 30 миллиардов гривен остатков всех клиентов. В частности, портфель средств физических лиц уменьшился на 15 – 18% или почти на 10 миллиардов гривен. Объем средств юридических лиц сократился более чем на 45%, то есть почти вдвое (эквиваленты валют переведены по одному курсу во избежание фактора курсовой переоценки вызванной изменением официальных курсов). То есть, если перечислить средства по единому курсу в эквиваленте, клиенты забрали из Альфа-банка более 20 миллиардов гривен. Это катастрофический показатель для банковского рынка, который в целом возобновил рост и в целом имеет существенный прирост по банковской системе.

Конечно, снятие ограничений от НБУ, которое давно назрело, приведет к массовым оттокам средств клиентов в Альфа-банке (сейчас действует ограничение на уровне не более 100 000 гривен в день на одного человека).

Причины убыточности Альфа-банка

Очевидно, причиной столь стремительного падения является катастрофически низкое доверие и лояльность к банку, связанное с его российскими "корнями". Это также хорошо понимает и администрация банка, объявив летом о намерениях провести полный ребрендинг, заменив название учреждения с Альфа-банка на Сенс Банк.

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Негативная ситуация также с состоянием кредитного портфеля: его качество стабильно ухудшается. В частности, на своем сайте в разделе "Распределение кредитов по классам должника" Альфа-банк показывает рост объема проблемных кредитов только за август более чем на 500 миллионов гривен. В общей сложности проблемный кредитный портфель составляет почти 18 миллиардов гривен, или 24% всех предоставленных кредитов.

Учитывая, что рабочий кредитный портфель банка ежемесячно уменьшается, уровень NPL будет постепенно расти, а процентная маржа и операционные доходы уменьшаться. Не нужно иметь специальное финансовое образование, чтобы понимать, что этот факт будет оказывать дополнительное давление на капитал банка. Вероятно, спасти ситуацию на время могла бы докапитализация на 1 миллиард долларов США, на которую раньше рассчитывали акционеры. Однако в условиях санкций она попросту не состоится, поскольку российские бенефициары и их бизнес находятся под санкциями стран Запада.

И это еще не все отрицательные показатели Альфа-Банка. Так, за август, согласно данным самого банка, его регулятивный капитал упал на 2,5 миллиарда гривен, а значение норматива Н2 снизилось с 14,97% до 12,44%. Это самые низкие показатели за последние месяцы, что близко к предельному значению 10%. Кроме того, ежемесячно сотни миллионов гривен начисленных процентов в балансе являются доходом банка только на бумаге – эти проценты заемщики не гасят и cash-flow по ним отсутствует.

Надеемся, вкладчиков Альфа-банка ожидает лучшая судьба, чем многих клиентов банков-банкротов 2015 года, и НБУ уже сейчас понимает, какая нагрузка будет ждать систему, если в Альфа-банк войдет временная администрация.