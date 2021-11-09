Содержали в нечеловеческих условиях: ромы на вокзале в Одессе захватывали людей в рабство

В Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружили организацию, которая брала людей в рабство. Пострадавшим обещали достойную зарплату и бесплатное проживание. Однако они получали только нечеловеческие условия.

Порабощением занималась группа ромов. Жертв они находили на железнодорожном вокзале Одессы. Когда к ним наведались правоохранители, порабощенных было 12.

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Вывозили в поселок в Одесской области

Преимущественно пострадавшими становились люди, которые были бездомными. Им предлагали работу с зарплатой от 7 до 12 тысяч гривен в месяц. Также злоумышленники обещали предоставить бесплатное жилье и питание.

Завербованных бездомных доставляли на территорию фермерского хозяйства в поселке Староказачье. Там их заселяли в дома, которые были вообще непригодны для проживания.



Один из порабощенных мужчин / Фото Нацполиции

Платили едой и алкоголем

Ежедневно этих людей заставляли тяжело работать на полевых работах по 16 часов в сутки. В это время они проживали в бараках.

Весь "заработок" на предприятии ограничивался питанием сомнительного качества 2 – 3 раза в сутки. Также им давали дешевый алкоголь.

Надзиратели били за неповиновение

На территории сооружений, где проживали пострадавшие, постоянно были надзиратели, которых называли "бригадиры". Эти люди контролировали соблюдение установленных правил.

А именно они следили за своевременным подъемом и отправлением на работу. Также так называемые "бригадиры" ограничивали порабощенных в передвижении после возвращения с работ.

Самостоятельно покинуть территорию хозяйства пострадавшие не могли. Если они выражали неповиновение, то страдали не только от психологического, но и физического насилия.

Пострадавшие рассказывают, как их поработили: смотрите видео

На территории прятался преступник

Правоохранители провели 8 обысков: в квартирах фигурантов и в домах, где незаконно удерживали граждан. Там нашли и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.



Пострадавшие в отделении полиции / Фото Нацполиции

Кроме этого, на территории скрывался житель Закарпатья, которого разыскивали за кражу. Сейчас уже 5 из 12 порабощенных обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

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Что грозит фигурантам

Правоохранители расследуют этот случай по статье о незаконном лишении свободы и похищении людей. Если вину задержанных докажут, они отправятся в тюрьму на 5 лет.



Пострадавший дает показания полицейскому / Фото Нацполиции