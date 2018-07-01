Удивите меня безумием, или необычные архитектурные решения художников

История знает немало архитекторов, чья фантазия выходила за рамки геометрических форм и прямых линий. Предлагаем вам подборку "сумасшедших" зданий, которые могли создать только гении.

1. Дом Хундертвассера (Вена, Австрия)

В 1986 году в Вене "родилось" невероятно еавангардное здание, спроектированное выдающимся австрийским архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером (хотя на самом деле он был художником) в соавторстве с коллегой Йозефом Кравино.



"Экологический дом" Хундертвассера в Вене

Художник считал, что нельзя жить в одинаковых домах. Поэтому сочная фантазия подтолкнула его создать, как Хундертвассер сам называл проект, "Экологический дом" – в прямом смысле динамические стены, вихрь цветов, мозаика и разноформатные окна.



Дом Хундертвассера, Вена. Каждая квартира здесь – особенная

Вообще, структурная дефрагментованость "природной архитектуры" Хундертвассера – это желание гармонизировать отношения человека и природы. Поэтому это больше, чем здание. Это философия жизни. Кстати, нематериальную сторону своих работ доказывает и тот факт, что художник отказался от гонорара за выполненную работу.



Дом Хундертвассера в Вене – это целая философия

2. Гостевой дом Ханг Нга (Далат, Вьетнам)

Из-за своих причудливых форм архитектурное творение прозвали "Безумным домом", который спроектировала архитектор Данг Вьет Нга в 1990 году.



"Безумный дом" Данг Вьет Нга во Вьетнаме

Любой имеет возможность представить себя сказочным персонажем и пожить в волшебной здании, ведь пока это отель. Но, конечно, необычный. Он хранит в себе комнаты, подобные пещерам и морским раковинам, зал в виде жирафа, колонны, напоминающие стволы деревьев, различные интерьерные решения, максимально приближенные к природным формам.



Необычный отель во Вьетнаме

3. Дом "Лесная спираль" (Дармштадт, Германия)

"Лесная спираль" – еще один невероятный взрыв фантазии Хундертвассера. Строительство сооружения началось в 1998 году, однако закончили его уже после смерти художника – в 2000 году.



"Лесная спираль" в Германии – очередное творение Хундертвассера

В 12-этажном доме в форме улитки 105 квартир, в которых живут обычные жители города. На пологой крыше расположился сад, который "приютил" живые деревья и кусты. А во внутреннем дворе есть водоем.



В "Лесной спирали" живут обычные люди

Отдельно стоит сказать об окнах. Ни одно из 1048 окон не имеет близнеца. А из некоторых еще и растут деревья. И, согласно довогорам аренды, жители дома обязаны за ними ухаживать.



В доме все 1048 окон – разные

Стиль разноцветного дома – отсутствие прямоугольных форм и прямых линий. Ведь Хундертвассер был уверен, что "прямая линия – это бессмысленно".



В "Лесной спирали" отсутствуют прямоугольные формы

4. Театр-музей Дали (Фигерас, Испания)

Создание музея стало ответом Дали по просьбе мэра Фигерас подарить городу одну из работ художника. Так, в 1974 году на месте сгоревшего во время гражданской войны театра появился сумасшедший музей от безумного гения.



Музей построили на месте сгоревшего во время войны театра

Кирпично-красный фасад музея и башня "украшены" яйцами и лепниной в виде булочек, потому что Дали считал эту пищу лучшей.

Хлеб стал одним из древних предметов фетишизма и навязчивых идей в моих работах. Это номер один, которому я был верным всегда,

– говорил художник.

К слову, художник хотел, чтобы его похоронили в полу главного выставочного зала. Более того, он хотел, чтобы над местом его погребения был туалет. В конце концов, так и сделали: над забальзамированным телом Дали расположены мужская и женская уборные.



Дали похоронен в Музее испанского Фигераса, а над его забальзамированным телом сделали туалет

5. Идеальный дворец почтальона Фердинанда Шеваля (Отрив, Франция)

Уникальное сооружение, в котором каждая деталь продумана до мелочей, построил собственноручно почтальон Фердинанд Шеваль. На воплощение своей мечты мужчина потратил 33 года – с 1879 по 1912.



Строительство "Идеального дворца" длилось 33 года

Однажды он начал собирать камни для постройки дворца. Впечатляющая настойчивость и чрезвычайно сильная внутренняя мотивация заставляли его это делать 20 лет. Параллельно почтальон изучал архитектурные стили разных времен.



Идеальный дворец в Отрове: как простой почтальон Фердинанд Шеваль сделал невероятное

После этого он уволился с работы и взялся за строительство. На это ушло еще 13 лет. Но результат оказался потрясающим. Так мечта из камня, цемента и проволоки в разностилевой оболочке стала достопримечательностью Отрова и символом несокрушимости на пути к заветному желанию.



Если будете во Франции – обязательно посетите Отрив

Сам Шеваль в своей автобиографии написал об этом так: "Неважно, какого вы возраста и чего хотите достичь. Пока вы достаточно смелы, стойки и готовы упорно работать, вы непременно добьетесь успеха".



Идеальный дворец в Отрове – символ настойчивости

6. Публичная библиотека (Канзас-Сити, США)

Библиотеку с более чем 100-летней историей осовременивать начали с 2000-х годов. На проект потратили бешеную сумму – 50 миллионов долларов. И уже в 2004-м она открыла свои двери для посетителей и посетительниц.

Но самое интересное началось тогда, когда на территории библиотеки построили парковку. Чтобы ее скрыть от глаз людских, архитекторы пошли на хитрость. Они решили сделать стену паркинга в виде гигантской полки с книгами. Высота каждого фолианта составляет семь метров, а ширина – два метра.



Библиотека в Канзас-Сити удивит вас размером"книг"

Именно благодаря такой оригинальной конструкции Публичная библиотека вновь поднялась в топ туристических мест Канзас-Сити.

К слову, более 20 художественных произведений, которые украсили фасад здания, выбирали обычные жители города в течение двух лет.



Книги для фасада библиотеки выбирали жители Канзас-Сити

7. Дом искусств (Грац, Австрия)

При проектировании "Кунстхаус" в 2003 году взялся британский архитектор Питер Кук с коллегой Колином Фурнье. Безумная фантазия привела двух художников к реализации инновационных идей.



Странный Дом искусств в Граце напоминает инопланетянина

Весьма необычная форма музея напоминает инопланетянина. Синие пластиковые панели будто прыгают по железобетонному каркасу здания, "оживляя" внеземное существо.

На фасаде интересным дополнением является флуоресцентные кольца, которые используются как медиа-инсталляция в вечернее время. А днем на "теле" музея можно увидеть изображение часовой башни замка Шлоссберг, который расположился на противоположном берегу реки.



Ночью Дом искусств в Граце светится

8. Белый храм (Чианграй, Таиланд)

Буддистский храм Ван Ронг Кхун, который чаще называют Белым храмом, поражает своим великолепием и фантазией.



Буддистский храм Ван Ронг Кхун называют Белым храмом

Его строительство продолжается с 1997 года и по сей день. Всего планируют построить девять зданий в одном комплексе.



Строительство Белого храма продолжается до сих пор



Белый цвет храма символизирует чистоту Будды

По замыслу таиландского художника Чалермчаю Коситпипат, белый цвет храма символизирует чистоту Будды, а непосредственно здание – символ нирваны, которая доступна только через страдания. Именно поэтому под мостом установлены скульптуры мучеников.



У входа в храм установлены скульптуры мучеников, ведь именно через страдания можно достичь нирваны

9. Инновационный жилой комплекс Reversible-Destiny Lofts (Митаке, Япония)

"Чердаки обратной судьбы" создали архитектор Сусаку Аракава и поэтесса Маделин Джинс.



"Чердаки обратной судьбы" помогают сфокусироваться

У оригинального разноцветного здания особая цель – помочь человеку терять сфокусированности на самой жизни. И этому способствуют яркие оттенки и неповторимы геометрические детали интерьера.

Выбор такого дома – вызов самим себе. Люди, особенно пожилые люди, не должны расслабляться и бездельничать. Они должны находиться в среде, которая стимулирует их чувства, подбадривает, поощряет жить дальше,

– уверен художник.



Этот жилой комплекс в Япониии подбадривает людей любого возраста

10. Дом Бальо (Барселона, Испания)

Неординарное творение великого Антонио Гауди является одним из величайших памятников архитектуры.



Дом Бальо в Испании напоминает гигантского дракона

В 1969 году Дом Бальо признали памятником национального значения в Испании, а в 2005 – внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Дом Бальо также называют Домом костей

Ценители творчества Гауди видят в здании фигуру гигантского дракона, со спины которого торчит копье Святого Георгия. Ведь фасад здания напоминает чешую чудовища, а в колоннах и на балконах можно рассмотреть очертания костей жертв монстра. Кстати, Дом Бальо также называют Домом костей.



Дом Бальо в Испании внесен в список наследия ЮНЕСКО

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