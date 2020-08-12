Туристы и местные жители Львова обожают архитектуру города. Но кроме внешней красоты, большинство неприметных домов имеют удивительные подъезды. О некоторых из них – читайте в нашем материале.

Львов – уникальный город на Западной Украине. Здесь сочетаются исторические здания и советская архитектура. Здесь много веков подряд строили свои архитектурные шедевры лучшие мастера Европы. Об удивительных подъездах старых домов – читайте в материале 24 канала.

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Львовские подъезды – как отдельный вид искусства

Улица Богомольца

Большинство экскурсоводов, рассказывая об архитектуре города, приглашают и в подъезды некоторых домов. Например, на улице Богомольца, 6 расположен трехэтажный дом, который был построен в 1906 году. Он считается одной из лучших сецессионных достопримечательностей Львова. Автор дизайна главного фасада – Тадеуш Обминский, а сама композиция осевая и симметричная.

Окна на первом этаже декорированы орнаментальным поясом ионики, а фасад до половины первого этажа декорирован линейным рустом. Дизайнеры также постарались и над входным порталом, его украсили растительными элементами, которые являются типичными для сецессии.



Подъезд дома на улице Богомольца, 6 / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv



Витражное панно в подъезде / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv

Улица Зеленая

На улице Зеленая, 20 также есть интересный дом с удивительным подъездом. Его построила фирма Михала Уляма в 1909 году. Во времена Польши здесь изготавливали игральные карты и литографий "Карпалит", а в 1880-х было ателье по пошиву портьер.

Сегодня на этой улице – подразделение Лычаковского райотдела ГУМВД и ремонт мягкой мебели.



Лестница и "коврик" в доме на улице Зеленая / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv



Дом на улице Зеленая, 20 / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv

Другие дома и подъезды

Богомольца, 8

На этих фото мы видим подъезды домов, которые построены во второй половине XIX – первой трети ХХ века.



Растительное убранство подъездов / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv



Странная лестница / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv Странная лестница / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv

Богомольца, 5



Величественность этой лестницы – завораживает / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv Величественность этой лестницы – завораживает / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv



Вид снизу / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv Вид снизу / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv

Чехова, 28



Символ в одном из львовских домов / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv Символ в одном из львовских домов / Фото Виталий Мужик, guide_inlviv