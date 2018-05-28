Удивительные фото Исландии, которые покорили сеть
Фотограф Бенджамин Хардман был поражен красотой природы загадочной Исландии. Мужчина сделал серию удивительных снимков с помощью беспилотника.
Бенджамин Хардман родом из Австралии. Фотограф никогда не изучал тонкости этого дела, а делает снимки, как ему подсказывает сердце и фантазия. Художник работает ретушером и оператором беспилотника, поэтому не останавливается на создании сказочных видео, а показывает красоту мира в невероятных фото с высоты птичьего полета.
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Фотограф не просто фиксирует красоту, но и обращает внимание на малейшие изгибы гор или вулканических пород. Бенджамину Хардману удалось показать ледовые глыбы и невероятно красивые цвета весенней природы.
"Горные стены. В состоянии почти постоянного движения вода из ледника проталкивается в долину, чтобы просочиться в эти скалистые каньоны во время всего своего путешествия. От бесчисленных извержений вулкана скала постоянно формировалась на протяжении миллионов лет. В текстуре и узорах этих глыб мы можем получить визуальное представление об их истории", – описал увиденное Бенджамин Хардман.
Сейчас почти 500 тысяч пользователей сети следят за творчеством фотографа. Люди восторженно следят за путешествиями Бенджамина Хардмана, оценивая каждое фото по меньшей мере 20 тысячами лайков.