Удивительные фото Исландии, которые покорили сеть

Фотограф Бенджамин Хардман был поражен красотой природы загадочной Исландии. Мужчина сделал серию удивительных снимков с помощью беспилотника.

Бенджамин Хардман родом из Австралии. Фотограф никогда не изучал тонкости этого дела, а делает снимки, как ему подсказывает сердце и фантазия. Художник работает ретушером и оператором беспилотника, поэтому не останавливается на создании сказочных видео, а показывает красоту мира в невероятных фото с высоты птичьего полета.

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Фотограф не просто фиксирует красоту, но и обращает внимание на малейшие изгибы гор или вулканических пород. Бенджамину Хардману удалось показать ледовые глыбы и невероятно красивые цвета весенней природы.

"Горные стены. В состоянии почти постоянного движения вода из ледника проталкивается в долину, чтобы просочиться в эти скалистые каньоны во время всего своего путешествия. От бесчисленных извержений вулкана скала постоянно формировалась на протяжении миллионов лет. В текстуре и узорах этих глыб мы можем получить визуальное представление об их истории", – описал увиденное Бенджамин Хардман.

Сейчас почти 500 тысяч пользователей сети следят за творчеством фотографа. Люди восторженно следят за путешествиями Бенджамина Хардмана, оценивая каждое фото по меньшей мере 20 тысячами лайков.

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 7 Тра 2018 р. о 12:44 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 25 Тра 2018 р. о 10:33 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 23 Тра 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 13 Тра 2018 р. о 12:43 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 6 Тра 2018 р. о 1:57 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 2 Тра 2018 р. о 2:14 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 27 Кві 2018 р. о 10:21 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 13 Кві 2018 р. о 11:06 PDT

Допис, поширений B E N J A M I N (@benjaminhardman) 23 Лют 2018 р. о 12:22 PST