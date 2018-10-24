11:16
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Путешествия
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Удивительные фото Румынии, которые вдохновляют на путешествие

      147 Читати новину українською

      Каждый по-особенному пытается показать страну, в которой ему посчастливилось побывать. Исключением не стал и фотограф Аурел Падурару, который отправился в Румынию в поисках легендарного Графа Дракулы.

      По легенде, вампир Дракула поселился в живописном и загадочном регионе Румынии – Трансильвании или же Семигороде. Именно туда на поиски приключений отправился странствующий фотограф Аурел Падурару. Удивительные пейзажи страны настолько поразили художника, что он решил создать серию снимков, которые вдохновляют.

      Читайте также: Австралийцы готовят к первому рейсу точную копию "Титаника": фото и видео

      "Каждый хочет поехать в Трансильванию, чтобы выяснить, откуда происходит легенда о Дракуле. Но потому, что они отвлекаются этой бурной историей, не видят настоящую красоту этой части мира", – рассказал Аурел Падурару о причине создания серии снимков, передает BоredPanda.

      Фотограф был поражен от быта румын. Художник вспомнил, что Трансильвания долгое время была регионом, который хотели завоевать империи. Сейчас этот край завораживает живописными пейзажами и простым бытом местных жителей.

      Я попытался сфотографировать некоторые удивительные ракурсы, которые можно найти по всей округе региона. Все, чтобы вы могли увидеть: здесь есть места, в которых время как будто остановилось,
      – добавил Аурел Падурару.


      Живописная Румыния


      Загадочная Румыния глазами фотографа


      Красота Румынии в серии фото

      Больше фото – листайте в галерее

      Теги: LifeStyle Фотоновости Румыния Путешествия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Стало известно, почему Савченко отказалась взять цветы у Тимошенко
       26 мая 2016 , 00:15 7
      О чем поет Джамала: перевод песни для Евровидения
       22 февраля 2016 , 18:57 24
      Ани Лорак не удержалась, чтобы не поздравить Россию с Евровидением
       16 мая 2016 , 17:10 2
      Четверо великанов помогают Кличко в подготовке к бою-реваншу
       16 июня 2016 , 12:59
      Эксперт дал ценные советы по депозитам в 2016 году
       14 января 2016 , 00:27
      История художницы Марии Примаченко, которая покорила Пабло Пикассо
      14 апреля 2016 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук