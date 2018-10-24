Удивительные фото Румынии, которые вдохновляют на путешествие
Каждый по-особенному пытается показать страну, в которой ему посчастливилось побывать. Исключением не стал и фотограф Аурел Падурару, который отправился в Румынию в поисках легендарного Графа Дракулы.
По легенде, вампир Дракула поселился в живописном и загадочном регионе Румынии – Трансильвании или же Семигороде. Именно туда на поиски приключений отправился странствующий фотограф Аурел Падурару. Удивительные пейзажи страны настолько поразили художника, что он решил создать серию снимков, которые вдохновляют.
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"Каждый хочет поехать в Трансильванию, чтобы выяснить, откуда происходит легенда о Дракуле. Но потому, что они отвлекаются этой бурной историей, не видят настоящую красоту этой части мира", – рассказал Аурел Падурару о причине создания серии снимков, передает BоredPanda.
Фотограф был поражен от быта румын. Художник вспомнил, что Трансильвания долгое время была регионом, который хотели завоевать империи. Сейчас этот край завораживает живописными пейзажами и простым бытом местных жителей.
Я попытался сфотографировать некоторые удивительные ракурсы, которые можно найти по всей округе региона. Все, чтобы вы могли увидеть: здесь есть места, в которых время как будто остановилось,
– добавил Аурел Падурару.
Живописная Румыния
Загадочная Румыния глазами фотографа
Красота Румынии в серии фото
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