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      Удивительный Хай-Лайн парк в Нью-Йорке: впечатляющие фото аллеи на 10-метровой высоте над землей

      Інститут просвіти 77 Читати новину українською

      Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – знаменитая парковая аллея длиной более двух километров, да еще и на высоте десять метров над землей.

      Это публичное пространство создали вместо заброшенной железной дороги, по которой в начале прошлого века транспортировали грузы в крупнейший индустриальный район Нью-Йорка.

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      Ландшафтные архитекторы и дизайнеры совместили современный дизайн, грубые индустриальные конструкции из бетона, стали и древесины с уникальной подборкой растений.

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – это парковая аллея длиной более двух километров

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Парк украшен уникальной подборкой растений

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Хай-Лайн парк – одно из самых популярных мест для прогулки в Нью-Йорке

      Хай-Лайн парк у Нью-Йорку
      Парк расположен на высоте десять метров над землей

      Хай-Лайн – один из самых популярных пространств города, который к тому же поощряет людей больше передвигаться пешком. Ньюйоркцы прогуливаются аж четырьмя районами Манхэттена. Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – один из немногих примеров.

      Почему это важно

      Сейчас ведущие мировые города все больше внимания уделяют обустройству публичных пространств – то есть мест, открытых и доступных для всех людей, и одновременно закрытых для транспорта.

      Общественные площади, скверы, парки, пляжи, даже тротуары. Главное – чтобы людям было здесь комфортно встречаться, общаться, отдыхать и даже дискутировать. Урбанисты – единодушны: успешность современного города сегодня зависит от того, сколько оно имеет достаточно удобных и доступных публичных пространств.

      Как в Украине?

      Украинские города – не исключение. Ведь это не только комфорт и уют, но и часто – экономическая выгода для города. Где комфортно людям, комфортно и бизнесу.

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      Пешеходные зоны или оригинальные скверы привлекают туристов. В публичных просторах люди задерживаются дольше, а значит оставляют больше денег в близлежащих магазинах и кофейнях.

      дендропаркДендропарк Александрия, Белая Церковь

      парк культури львів
      Парк культуры, Львов

      уманьДендропарк Софиевка, Умань

      стрийський паркСтрыйский парк, Львов

      парк наталка київ
      Парк "Наталка", Киев

      Но не все измеряется деньгами. Когда люди заботятся о своем окружении – например, превращают пустырь в сад – они понимают: заботиться о своем городе нужно не только коммунальным службам, а всем вместе.

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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Новости США Новости недвижимости Отдых Новости недвижимости Украины Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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