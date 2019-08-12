Удивительный Хай-Лайн парк в Нью-Йорке: впечатляющие фото аллеи на 10-метровой высоте над землей

Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – знаменитая парковая аллея длиной более двух километров, да еще и на высоте десять метров над землей.

Это публичное пространство создали вместо заброшенной железной дороги, по которой в начале прошлого века транспортировали грузы в крупнейший индустриальный район Нью-Йорка.

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Ландшафтные архитекторы и дизайнеры совместили современный дизайн, грубые индустриальные конструкции из бетона, стали и древесины с уникальной подборкой растений.



Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – это парковая аллея длиной более двух километров



Парк украшен уникальной подборкой растений



Хай-Лайн парк – одно из самых популярных мест для прогулки в Нью-Йорке



Парк расположен на высоте десять метров над землей

Хай-Лайн – один из самых популярных пространств города, который к тому же поощряет людей больше передвигаться пешком. Ньюйоркцы прогуливаются аж четырьмя районами Манхэттена. Хай-Лайн парк в Нью-Йорке – один из немногих примеров.

Почему это важно

Сейчас ведущие мировые города все больше внимания уделяют обустройству публичных пространств – то есть мест, открытых и доступных для всех людей, и одновременно закрытых для транспорта.

Общественные площади, скверы, парки, пляжи, даже тротуары. Главное – чтобы людям было здесь комфортно встречаться, общаться, отдыхать и даже дискутировать. Урбанисты – единодушны: успешность современного города сегодня зависит от того, сколько оно имеет достаточно удобных и доступных публичных пространств.

Как в Украине?

Украинские города – не исключение. Ведь это не только комфорт и уют, но и часто – экономическая выгода для города. Где комфортно людям, комфортно и бизнесу.

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Пешеходные зоны или оригинальные скверы привлекают туристов. В публичных просторах люди задерживаются дольше, а значит оставляют больше денег в близлежащих магазинах и кофейнях.

Дендропарк Александрия, Белая Церковь



Парк культуры, Львов

Дендропарк Софиевка, Умань

Стрыйский парк, Львов



Парк "Наталка", Киев

Но не все измеряется деньгами. Когда люди заботятся о своем окружении – например, превращают пустырь в сад – они понимают: заботиться о своем городе нужно не только коммунальным службам, а всем вместе.