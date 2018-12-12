Удивительный сейв Алисона и "золотой" гол Моуры на "Камп Ноу", как это было: фоторепортаж

Во вторник, 11 декабря, определились очередные участники плей-офф Лиги чемпионов. Судьба двух путевок определялась в трех поединках – "Ливерпуль" – "Наполи", "Барселона" – "Тоттенхэм" и "Интер" – ПСВ.

Английский "Ливерпуль" на собственном поле победил итальянское "Наполи". "Мерсисайдцы" могли не один раз закрывать вопрос о победителе матча, однако свои моменты транжирили Мане, Салах и Фирмино. Таким образом единственный гол Мохамеда Салаха позволил англичанам победить.

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Под занавес матча "Ливерпуль" мог потерять преимущество. Аркадиуш Милик из удобного положения не переиграл бразильца Алисона, который совершил удивительный сейв и обеспечил "Ливерпулю" плей-офф.

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Настоящая драма ожидала фанатов "Интера" и "Тоттенхэма". Обе команды претендовали на выход в следующий раунд. Итальянцам обязательно нужно было побеждать или брать хотя бы одно очко, если "Тоттенхэм" проиграет. Но миланцы свой матчи из ПСВ свели только к ничьей.

В свою очередь "Тоттенхэм" под занавес матча вырвал также ничью в игре с "Барселоной". В начале матча Усман Дембеле сделал дураков из защитников "шпор", сумев благодаря индивидуальным действиям забить прекрасный гол.

Лондонцы долго находили в себе силы ответить. И только на 85 минуте Лукас Моура результативным ударом вырвал для "Тоттенхэма" путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Интер", который на собственном стадионе не смог переиграть аутсайдера группы ПСВ, весной будет играть в Лиге Европы.

На гол Лосано миланцы смогли ответить только метким ударом аргентинца Мауро Икарди.



Фото: uefa.com та twitter

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