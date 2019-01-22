Удивляются, что не заметили раньше: ученые сделали неожиданное открытие в анатомии человека

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссена в Германии установили, что в костях мышей и человека есть множество крошечных и ранее неизвестных кровеносных сосудов.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на научный журнал Nature Metabolism.

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По словам иммунолога Матиаса Гюнцера, который руководил исследованием, никто не ожидал, что в XXI веке возможно открыть центральную анатомическую структуру, которая не описана в учебниках. Само открытие произошло случайно.

Гюнцер изучал флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей, когда заметил, как они проходят через твердую кость. Он начал поиски информации об этом феномене, но не нашел объяснений ни в одном из справочников.



В костях людей содержатся кровеносные сосуды

После этого он вместе с коллегами приступил к исследованию. Они воспользовались веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни мелких сосудов, проходящих через кортикальный слой.

Они определили, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов. Через них проходит 80% артериальной крови и 59% – венозной. Авторы назвали их транскортикальними сосудами. Позже ученые смогли подтвердить наличие этих сосудов и у людей.

Сам Матиас Гюнцер так высказался об открытии: "Мы нашли кровеносные сосуды там, где и не подозревали найти. Это безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии".

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