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УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

УЕФА назвал лучших игроков сезона

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Лука Модрич стал лучшим игроком по версии УЕФА
Лука Модрич стал лучшим игроком по версии УЕФА

Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА определил лучших игроков сезона. Все награды (кроме женского футбола) собрали игроки, которые в прошлом сезоне выступали за мадридский "Реал".

Лучшим игроком сезона стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

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Также были определены и лучшие игроки в других номинациях:

Лучший вратарь: Кейлор Навас

Лучший защитник: Серхио Рамос

Лучший полузащитник: Лука Модрич

Лучший нападающий: Криштиану Роналду

Лучшая футболистка: Перниль Хардер

Теги: Футбол Новости спорта УЕФА
Источник: 24 Канал
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