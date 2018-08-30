УЕФА назвал лучших игроков сезона
Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА определил лучших игроков сезона. Все награды (кроме женского футбола) собрали игроки, которые в прошлом сезоне выступали за мадридский "Реал".
Лучшим игроком сезона стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.
Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы
Также были определены и лучшие игроки в других номинациях:
Лучший вратарь: Кейлор Навас
Лучший защитник: Серхио Рамос
Лучший полузащитник: Лука Модрич
Лучший нападающий: Криштиану Роналду
Лучшая футболистка: Перниль Хардер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те событиясегодня, 00:00
-
США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море30 августа, 22:37
-
Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов30 августа, 21:27
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Организаторы отменили квалификационную гонку в США из-за дождя25 августа 2012 , 18:06
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами16 сентября 2012 , 14:53
Шовковский повторил рекорд Блохина23 ноября 2014 , 22:20
Сборная Украины вылетела в Словакию6 сентября 2015 , 11:46