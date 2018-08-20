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УЕФА назвала претендентов на звание "Игрок года": без неожиданностей не обошлось

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Претенденты на звание "Игрок года"
Претенденты на звание "Игрок года" / UEFA.com

На официальном сайте УЕФА обнародованы имена трех игроков, которые претендуют на звание "Игрока года". В списке трое игроков, которые играли в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая 2018 года.

На титул претендуют хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, его уже бывший партнер по команде, а теперь игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах.

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"Игрок года" будет назван 30 августа в Монако.

Кроме того, в УЕФА назвали и еще семь футболистов, которые претендовали на звание игроков года:

Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции)
Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины)
Килиан Мбаппе (ПСЖ и сборная Франции)
Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии)
Рафаэль Варан ("Реал" и сборная Франции)
Эден Азар ("Челси" и сборная Бельгии)
Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании)

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Также озвучены и претенденты на другие награды от УЕФА:

Вратарь сезона: Алисон Бекер ("Рома" и сборная Бразилии), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" и сборная Италии), Кейлор Навас ("Реал" и сборная Коста-Рики)
Защитник сезона: Марсело ("Реал" и сборная Бразилии), Серхио Рамос ("Реал" и сборная Испании), Рафаэль Варан ("Реал" и сборная Франции)
Полузащитник сезона: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии), Тони Кроос ("Реал" и сборная Германии), Лука Модрич ("Реал" и сборная Хорватии)
Нападающий сезона: Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины), Кристиано Роналдо ("Реал" и сборная Португалии), Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)
Футболистка года: Перниль Хардер ("Вольфсбург" и сборная Дании), Ада Хегерберг (Лион" и сборная Норвегии), Амандин Анри ("Лион" и сборная Франции)
Игрок сезона Лиги Европы: Диего Годин ("Атлетико" и сборная Уругвая), Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции), Димитри Пайет ("Олимпик" и сборная Франции).

* – в расчет берутся те клубы, за которые выступал игрок в прошлом сезоне.

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Теги: Новости спорта Лига чемпионов Лига Европы Футбол
Источник: 24 Канал
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