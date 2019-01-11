УЕФА назвала сборную футболистов 2018 года
На сайте УЕФА обнародована сборная игроков 2018 года. Всего в списке 11 игроков, которых разместили по схеме 4-3-3.
Стоит отметить, что больше всего голосов в свою поддержку собрал полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. За обладателя "Золотого мяча" проголосовало более 115 тысяч болельщиков. При этом в опросе приняло участие 1,8 миллиона человек.
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Насчет вратаря, то первое место досталось голкиперу "Барселоны" Марку Андре Тер-Штегену. Трое из четырех защитников – представители "Реала" – Марсело, Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Им компанию составил защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Кроме Луки Модрича, в полузащите Team Of The Year два игрока "Челси" – Нголо Канте и Эден Азар.
Насчет форвардов, то здесь нападающий "Барселоны" Лионель Месси, представитель "Ювентуса" Криштиану Роналду и игрок "ПСЖ" Килиан Мбаппе.