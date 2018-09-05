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УЕФА официально одобрил надпись "Слава Украине" на форме сборной, – президент ФФУ

38 Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что УЕФА официально разрешил нанести на форму национальной команды надпись "Слава Украине".

Он отметил, что тем самым сборная получила официальную поддержку со стороны федерации.

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ФФУ обратилась к УЕФА, получила одобрение и разместила надпись "Слава Украине". Мы хотим, чтобы "Слава Украине" гремело по всему миру и эти слова всегда поддерживали наших игроков, как на футбольном поле, так и вне его, – рассказал Павелко.

Отметим, что надпись "Слава Украине" на футболках национальной команды сразу вызвал бурю эмоций в России. Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что комитет этики УЕФА или ФИФА должен рассмотреть надпись "Слава Украине" на футболках.

"У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть созданы. Это название страны, фамилия игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено", – сказал российский чиновник.

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Теги: Спорт Футбол УЕФА Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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