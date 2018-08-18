УЕФА отклонила запрос "Славии" на пересмотр результата матча с "Динамо"

Чешская "Славия" подала протест на фоне недовольства работой польской бригады арбитров в матче Лиги Чемпионов с "Динамо".

Президент чешского футбольного клуба "Славия" (Прага) Ярослав Тврдик на своей странице в Twitter сообщил, что УЕФА отклонил запрос клуба на просмотр результата матча с Динамо (0:2), сообщает SportArena.

Читайте также: Стартовала продажа билетов на матч Лиги Чемпионов "Динамо" – "Аякс": цены

В "Славии" считают, что главный арбитр Даниэль Стефански несправедливо не засчитал гол, забитый ими в первом тайме, а также указал на центр поля после того, как во второй половине встречи из офсайда забил Артем Беседин.

Ранее в Чехии засудили "Славию" за слов о вице-президенте УЕФА Григорие Суркисе. Президент чешского клуба призвал Суркиса уйти в отставку, намекая на его влияние на судей обоих матчей, хотя позже удалил твит.

Напомним, что киевляне вышли в плей-офф раунд Лиги Чемпионов, где встретятся с голландским "Аяксом". Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24