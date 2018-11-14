УЕФА открыл дисциплинарное дело на "Ворсклу"
По итогом матча между "Ворсклой" и "Карабахом" (0:1) в групповом раунде Лиги Европы УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении обоих участников встречи.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главного европейского футбольного органа, дело возбуждено по статье "Бросание на поле предметов и использование пиротехники".
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Вопрос будет рассмотрен 13 декабря, поэтому на предстоящий матч с лондонским "Арсеналом" (29 ноября) организация не успеет ограничить посещение стадиона.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Карабах" дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах.
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Источник: 24 Канал
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