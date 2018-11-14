22:34
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, сегодня
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      УЕФА открыл дисциплинарное дело на "Ворсклу"

      31 Читати новину українською
      ФК "Ворскла"
      ФК "Ворскла"

      По итогом матча между "Ворсклой" и "Карабахом" (0:1) в групповом раунде Лиги Европы УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении обоих участников встречи.

      Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главного европейского футбольного органа, дело возбуждено по статье "Бросание на поле предметов и использование пиротехники".

      Читайте также: "Карабах" не смог покинуть Украину после матча Лиги Европы с "Ворсклой"

      Вопрос будет рассмотрен 13 декабря, поэтому на предстоящий матч с лондонским "Арсеналом" (29 ноября) организация не успеет ограничить посещение стадиона.

      Напомним, что матч "Ворскла" – "Карабах" дважды останавливали из-за беспорядков на трибунах.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт ФК Ворскла УЕФА Лига Европы Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      сегодня , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      50
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      сегодня , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 123
      Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 72
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      сегодня , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 365
      Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      сегодня , 20:01 Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      Наталя Ромашова 98
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Усэйн Болт готовится к своему первому европейскому старту
       22 мая 2012 , 18:50
      Баскетбол: ЦСКА - лучшая команда после стартовых двух туров
       5 января 2013 , 15:50
      Дайджест: Хонда - в "Милане", "Бавария" переподписала своего защитника
       12 декабря 2013 , 13:04
      "Днепр" пригласил Хуанде Рамоса на награждение серебряными медалями
       12 сентября 2014 , 13:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук