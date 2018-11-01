УЕФА открыла дело из-за столкновений российских фанатов ЦСКА в Риме

В УЕФА открыли дисциплинарное дело после матча итальянской "Ромы" и российского ЦСКА в Риме 23 октября.

Однако УЕФА будет рассматривать только те события, которые имели место на стадионе. Так, болельщиков ЦСКА обвиняют в использовании во время встречи пиротехники, а фанатов "Ромы" – в бросании предметов на поле, а также блокировку проходов и использование пиротехники.

Напомним, что перед матчем "Рома" – ЦСКА из-за российских фанатов поломался эскалатор на одной из станций метро. В результате инцидента немало человек были травмированы, среди них и украинцы.

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А уже перед самым матчем произошла массовая драка итальянских и российских фанатов. Один из русских фанатов погиб в результате столкновения.