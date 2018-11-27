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      УЕФА перенес матч "Ворскла" – "Арсенал" в Киев

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      Матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в Киеве
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" состоится в Киеве / XSPORT.ua

      Матч Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и английским "Арсеналом" перенесли на НСК "Олимпийский" из соображений безопасности.

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      УЕФА на официальном сайте сообщил о переносе матча 5-го тура с Полтавы в Киев.

      Отмечается, что такое решение было принято из соображений безопасности после введения военного положения в 10-ти областях Украины.

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      Отметим, что Полтавская область не попала в список областей, где объявили военное положение.

      Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

      Зато секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны России к гражданам Украины все же будут определенные ограничения.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Теги: Военное положение в Украине ФК Ворскла Лига Европы УЕФА Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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