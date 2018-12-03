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      УЕФА переносит матч "Шахтера" в Лиге чемпионов: игра может состояться в Киеве или Львове

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      "Шахтер" не сыграет с "Лионом" в Харькове
      "Шахтер" не сыграет с "Лионом" в Харькове / shakhtar.com

      Матч 6 тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом", который запланирован на 12 декабря в Харькове, будет перенесен в другой город.

      Об этом заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти на пресс-конференции в Дублине, сообщает "Футбол 1" со ссылкой на AFP.

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      Чиновник заявил, что "встреча между "Шахтером" и "Лионом" состоится в Харькове. Ни одна встреча УЕФА не пройдет в местах, где действует военное положение".

      Пока неизвестно, где пройдет поединок. По информации различных источников, игру могут перенести в Киев или Львов.

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      Исполняющий обязанности директора "Арены Львов" Юрий Майборода в комментарии Tribuna.com рассказал о возможном проведении матча во Львове.

      "Жду звонка от генерального директора "Донбасс Арены". Он мне сказал, что все должно было определиться в пятницу, теперь говорят, что сегодня. Кажется, что будут играть. Только официального решения нет. Мы же должны получить официальное обращение", – сказал Майборода.

      Напомним, что из-за военного положения в Украине УЕФА перенес матч 5-го тура Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.

      Теги: Спорт Футбол УЕФА Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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