УЕФА приняла меры относительно рекламы "Газпрома" в фан-зоне к ЛЧ-2018 в Киеве

УЕФА поддержала позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" в качестве партнера УЕФА при оформлении территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги Чемпионов на Крещатике.

Об этом в своем Facebook сообщил официальный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко.

Отметим, баннеры российской корпорации "Газпром" киевляне заметили на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.

"Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласилась с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", – написал Мирошниченко.

К слову, в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины будут фактически отрезаны от РФ. Все потому, что Россия усилит режимные меры и с 1 июня до 17 июля запретит въезжать на свою территорию грузовикам, маршрутками и рейсовым автобусам с оккупированных территорий.