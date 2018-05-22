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УЕФА приняла меры относительно рекламы "Газпрома" в фан-зоне к ЛЧ-2018 в Киеве

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Решением УЕФА из фан-зоны к ЛЧ-2018 в Киеве убрали рекламу
Решением УЕФА из фан-зоны к ЛЧ-2018 в Киеве убрали рекламу "Газпрома" / 112.ua

УЕФА поддержала позицию властей Киева о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" в качестве партнера УЕФА при оформлении территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги Чемпионов на Крещатике.

Об этом в своем Facebook сообщил официальный представитель Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам подготовки к финалу ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко.

Отметим, баннеры российской корпорации "Газпром" киевляне заметили на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.

"Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласилась с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", – написал Мирошниченко.

К слову, в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России жители временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины будут фактически отрезаны от РФ. Все потому, что Россия усилит режимные меры и с 1 июня до 17 июля запретит въезжать на свою территорию грузовикам, маршрутками и рейсовым автобусам с оккупированных территорий.

 

Теги: Новости Украины КГГА Газпром Новости спорта Новости Киева Лига чемпионов УЕФА
Источник: 24 Канал
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