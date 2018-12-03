УЕФА создал новый клубный турнир: все что стоит о нем знать

На заседании исполкома УЕФА в Дублине было принято историческое решение о создании нового клубного турнира. Он будет третьим клубным турниром – вместе с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Новый турнир пока не получил собственного названия, поэтому на сайте УЕФА он пока проходит под рабочим названием "Лига Европы 2" (UEL2). Стартует он с сезона 2021 года. И будет действовать по той же схеме, что и Лига чемпионов и Лига Европы – групповой турнир и раунды плей-офф.

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Предполагается, что на групповой стадии выступят 32 команды (восемь групп по четыре клуба). В 1/8 финала выступят победители своих групп. Еще восемь команд, которые займут вторые места, за право сыграть в 1/8 финала сразятся с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы. Они сыграют свои матчи перед 1/8 финала.

В целом же запланировано, что команды за 15 игровых дней сыграют 141 матч. Проходить они будут в четверг. Вполне вероятно, что время начала матчей – с 17:30. Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе: в среду новый турнир, в четверг – Лига Европы и в субботу – Лига чемпионов. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

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Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, сейчас.

Отмечается, что в течение 2021-2024 годов формат Лиги Европы приведут в соответствие с форматом нового турнира.