УЕФА вскоре введет революционные изменения в Лиге чемпионов
УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов (VAR) в еврокубковых матчах уже в этом сезоне.
На заседании оргкомитета организации 3 декабря будет принято решение о введении видеоповторов в Лиге чемпионов с февраля, когда стартует 1/8 финала, пишет The Times.
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Система VAR также будет использоваться в финальном турнире Лиги наций, который пройдет в июне в Португалии.
Что касается Лиги Европы, здесь видеоповторы, как и планировалось, введут только со следующего сезона. При этом существует вариант, что их могут использовать в финале ЛЕ.
В то же время президент УЕФА Александр Чеферин утверждает, что самый поздний срок внедрения VAR – следующий сезон, передает beIN Sports.
Мы начали всю необходимую подготовку. Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти и его команда хорошо работают. Есть важные моменты – работа судей и технические аспекты. Жду отчета в ближайшую неделю. И тогда посмотрим, можем ли мы внедрить VAR. Самое позднее – в следующем сезоне,
– заявил Чеферин.
Напомним, что УЕФА анонсировал введение VAR в Лиге чемпионов с сезона 2019/20.
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