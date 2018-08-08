UFC представила трейлер к поединку Макгрегора с Нурмагомедовым и других событий лета и осени

UFC подготовила трейлер больших поединков, которые состоятся с августа по ноябрь 2018 года.

Главным событием за это время станет долгожданный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который состоится 6 октября, пишет sport.ua.

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Но кроме этого пройдут еще несколько значимых поединков. Среди них титульный бой в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Дареном Тилли. Встреча Дастина Порье и Нейта Диаса, поединок за титул в среднем весе между Робертом Витаккером и Келвином Гастелумом и другие.

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