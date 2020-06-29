В Украине решили спасать угольную промышленность за счет энергетики. Между тем, в других странах мира поступают совсем иначе.

На днях Кабмин Украины издал распоряжение №702-р "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии". Ключевой пункт документа – о приоритетном использовании украинского угля при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях.

Подробнее Украинский уголь будет приоритетным видом топлива на ТЭС, – Кабмин

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец объяснила решение правительства так: в мае и июне ТЭС стали активно использовать природный газ, поэтому объемы потребления отечественного угля значительно снизились. Такая ситуация, по мнению чиновницы, недопустима, поскольку это приводит к остановке шахт, задержке зарплат горнякам и вообще – "к росту социально-экономической напряженности в регионах". Подчиненную поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который добавил, что Украина покупает импортный газ, а "шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта".

Решение Кабмина вызвало настоящую бурю дискуссий в экспертной среде. Потому что при нынешних ценах на топливо, приоритетное использование угля вместо газа существенно удорожает производство электроэнергии. Потому полярными аргументами сейчас отчаянно фехтуют экономисты, энергетики, экологи, социологи... Но практически никто не говорит о том, как аналогичную проблему решают в других странах. Поэтому сайт 24 канала попытается заполнить этот пробел.

Мир против угля

Сначала – важный показатель: по данным ООН, в последние 10 лет около 25% загрязнения воздуха приходится на долю угольных электростанций (четверть века назад эта цифра вообще составляла 30%). Кроме того, выбросы ТЭС очень вредно влияют на почвы и водную среду. Именно поэтому экологи называют уголь "вредным топливом". А уменьшение его использования на тепловых электростанциях стало одним из главных пунктов исторического Климатического соглашения, подписанного в Париже-2015.

Два года спустя мир пошел дальше: на Международной конференции по климату в Бонне был основан Альянс против угля (Powering Past Coal Alliance). Эта организация выступает за полное прекращение использования угля в энергетике. В него сразу вошли 20 стран – в частности, такие экономические гиганты как Великобритания, Канада, Франция и Италия.



ТЭС – одни из главных загрязнителей окружающей среды / Фото DPA

Общую идею Альянса сформулировала министр экологии Канады Катарина МакКенна:

Уголь – самый грязный энергоноситель, поэтому его как можно скорее должны заменить возобновляемые источники.

Через год – на Международной конференции по климату-2018 в Катовице – к Альянсу присоединились еще около 50 членов – 10 стран, а также отдельные регионы (штаты) и бизнес-структуры.

Показательно, что страны-организаторы конференций в Бонне и Катовице – Германия и Польша – не вступили тогда в Альянс. Более того, польский президент Анджей Дуда в выступлении на "домашнем" саммите назвал уголь "стратегическим источником энергии", который обеспечивает "энергетический суверенитет страны".

Логика Германии и Польши была вполне понятной – их энергетика серьезно "завязана" на угле, и разорвать путы непросто. А еще в обеих странах есть большие запасы угля – кто же захочет оставить миллиарды евро в земле?!

Впрочем, уже через год Германия опомнилась. На климатическом саммите-2019 в Нью-Йорке министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Свенья Шульце объявила, что страна таки присоединяется к Альянсу и до 2038 года (а при благоприятных условиях – даже до 2035-го) окончательно перестанет добывать уголь. (Кстати, на этом же саммите Грета Тунберг выступила со своей знаменитой речью "Вы украли наши мечты и детство".)

Отказ использовать уголь в качестве энергоносителя – краеугольный камень в фундаменте мировой защиты климата,

– сказала Шульце.

И добавила, что решение далось властям Германии очень трудно, но "этот решительный шаг должен стать сигналом для других стран, которые еще колеблются".

Таким образом, на сегодня в Альянс входят 104 члена – 33 страны, 28 регионов (в частности, 10 штатов США и 3 штата Австралии), 43 бизнес-структуры и организации.

Альянс против угля (Powering Past Coal Alliance)

Список стран (на июнь-2020):

Ангола, Австрия, Бельгия, Вануату, Великобритания, Греция, Дания, Эфиопия, Ирландия, Израиль, Италия, Канада, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маршалловы острова, Мексика, Нидерланды, Германия, Ниуэ, Новая Зеландия, Португалия, Сальвадор, Сенегал, Словакия, Тувалу, Фиджи, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Уголь в энергетике

Кто уже не использует?

Албания

Бельгия

Исландия

Эстония

Латвия

Литва

Швейцария

Кто и когда планирует отказаться?

Франция – до 2022

Португалия – до 2023

Великобритания – до 2025

Ирландия – до 2025

Италия – до 2025

Греция – до 2028

Нидерланды – до 2029

Финляндия – до 2029

Дания – до 2030

Испания – до 2030

Канада – до 2030

Венгрия – до 2030

Германия – до 2038

Еще не приняли решения относительно будущего угольных ТЭС такие страны, как США, Россия, Китай, Индия, Австралия, Польша, Словения, Болгария, Чехия, Румыния и многие другие.

В разных странах – по-разному

Германия

Отказ от угля будет стоить Берлину почти 40 миллиардов евро. Из них 4,35 миллиарда пойдут на компенсации владельцам угольных электростанций и шахт, которые вынуждены будут закрыться досрочно. Еще 5 миллиардов правительство выделит на материальную помощь и пенсии работникам этих предприятий. В программе также заложены немалые суммы для федеральных земель, на территории которых находятся ТЭС. Эти деньги должны пойти на создание новых рабочих мест.

Великобритания

В 2015 году на Туманном Альбионе закрыли последнюю глубокую угольную шахту Келлингли, и сейчас там работают только открытые карьеры. Но и они остановятся до 2025 года вместе со всеми угольными электростанциями.

Стоит отметить, что в 1920 году, на пике развития отрасли, в Великобритании насчитывалось 1,2 миллиона горняков. В прошлом году их оставалось всего 4 тысячи. За последние 5 лет доля угля в производстве электроэнергии снизилась с 25% до 2%.

Франция

Согласно принятому климатическому закону, страна закроет последние угольные электростанции до 2022 года. Но, чтобы компенсировать необходимые объемы электроэнергии, французы изменят работу сектора АЭС – если ранее планировалось сократить атомную энергетику на 50% к 2025 году, то теперь этот срок перенесли аж на десятилетие – до 2035-го.



"Зеленая" энергетика идет на замену угольной / Фото Госэнергоэффективность

Швеция

В начале этого года закрылись две последние шведские теплоэлектроцентрали компании Stockholm Exergi, которые работали на угле. (Одна из ТЭЦ будет переоборудована для использования биотоплива.) Таким образом, шведы выполнили план закрытия станций на угле на 2 года раньше, чем собирались. А к 2045 году Швеция вообще планирует стать климатически-нейтральной и производить электроэнергию только из возобновляемых источников.

Испания

В 2019 году там прекратили добычу угля и теперь используют на угольных ТЭС только импортное топливо. Но его доля совсем мизерная – всего 5%. К 2025 году в Испании останется только одна ТЭС на угле, которая будет работать еще два года, но лишь на 10% мощности.

В январе-2020 власти Испании приняли Декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере климата и окружающей среды, согласно которой полный переход на "зеленые" источники энергии будет осуществлен до 2050 года.

Нидерланды

В стране остались лишь 4 работающие угольные электростанции, которые будут закрыты до 2029 года. Показательна история с закрытием в декабре-2019 амстердамской ТЭЦ Hemweg, которая отработала 25 лет и еще имела хорошие ресурсы. Но станцию закрыли из-за решения суда, который удовлетворил иск организации по климату Urgenda против государства. Согласно постановлению по делу, к концу 2020 года Нидерланды должны сократить выбросы парниковых газов в воздух по меньшей мере на четверть по сравнению с 1990 годом. Власти страны решили, что единственный вариант такого уменьшения – закрытие Hemweg. За такую "жертву" компания-владелец станции получила компенсацию в 52,5 миллиона евро. Также правительство Нидерландов выделило дополнительные средства для трудоустройства рабочих закрытой ТЭЦ.

Сейчас Hemweg медленно и аккуратно сносят, потому что она расположена в черте Амстердама. На освобожденной территории будет обустроена станция временного хранения электроэнергии и альтернативных видов топлива (водорода и синтетического керосина).

Греция

Власть решила прекратить использование угля до 2023 года. Процесс отказа будет непростым, потому что угольная промышленность – одна из базовых отраслей экономики страны последние 60 лет. (Карьер Птолемей – крупнейший на Балканах и "перекрывает" 30% производства электроэнергии в стране.) Грекам придется сократить 25 тысяч рабочих мест. Поэтому власти страны обратились за помощью к ЕС и частично уже получили ее.

Пока залежи есть…

Показательно, что список стран, которые в ближайшее время не планируют отказываться от угольных электростанций, возглавляет пятерка, которая имеет... крупнейшие запасы "черного золота".

Страны с наибольшими залежами угля (% от мировых запасов)

США – 25,4%

Россия – 15,9%

Китай – 11,6%

Индия – 8,6%

Австралия – 8,3%

Примечание. Украина в этом списке занимает 8-е место – 3,5%.

Впрочем, даже в этих странах сокращается как добыча угля, так и количество шахт. А энергетика интенсивно переходит на возобновляемые источники. (Медленнее всего эти процессы происходят в России, что, в принципе, совсем не удивительно.)

США

По прогнозам экспертов, в этом году доля ТЭС в общем производстве электроэнергии составит лишь 19% и впервые в истории страны будет меньше доли ВИЭ. Всего с 2006- го до 2019 года этот показатель ТЭС сократился с 49% до 28%. Что важно: на замену приходят "чистые" виды генерации – ветер, солнце, биомасса и мини ГЭС, а доля АЭС остается практически неизменной.

Китай



"Суровые китайские будни" / Фото Getty Images

Два года назад в Поднебесной заявили, что до конца 2020-го закроют около 500 устаревших угольных шахт и сократят добычу этого топлива на 50 миллионов тонн (сейчас эти цифры даже пересматривают в сторону увеличения). Зато Китай вложит 361 миллиард (!) долларов в "зеленую" энергетику. После этого страна не перестанет быть крупнейшим загрязнителем воздуха углекислым газом. Однако энергетические тенденции очень радуют мировое сообщество – особенно экологов.

Еще один положительный момент – ТЭС, которые сейчас строятся, будут отвечать высоким стандартам защиты окружающей среды. В любом случае, так обещают власти Китая…

Индия

В 2019 году производство электроэнергии на основе угля сократилось там впервые за десять лет. В то же время Индия, как и Китай, закрывая устаревшие ТЭС, строит новые уже по новым стандартам. Большие инвестиции идут и на развитие ВИЭ. Но все же приоритет на ближайшие десятилетия – строительство АЭС. В прошлом году власти Индии сообщили, что подписаны соглашения о строительстве в стране сразу 6 атомных станций.

Уголь не сдается

Мировая тенденция по сокращению использования угля в энергетике каждый год набирает обороты. В 2001-м доля "угольной" электроэнергии в энергобалансе составляла 39,1%, в 2010-м – 34,2%, в 2019-м – 27%.

Локомотивом изменений выступает ЕС. В начале июня этого года Еврокомиссия предложила увеличить в 5 (!) раз средства на энергетический переход угольных регионов на ВИЭ – с 7,5 до 40 миллиардов евро. Львиная доля этих денег, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пойдет на развитие "зеленой" энергетики в странах Центральной и Восточной Европы.

Инвестиции от ЕС в ВИЭ: кто и сколько получит? (миллиарды евро)

Польша – 8

Германия – 5,1

Румыния – 4,4

Болгария – 2,7

Греция – 1,7

Словения – 0,538

Хорватия – 0,387

Кипр – 0,210

Но угольная энергетика не сдается. На сегодня во всем мире запланированы или уже строятся 1 046 новых угольных ТЭС общей мощностью 499 ГВт. Их суммарная стоимость – 638 миллиардов долларов!

Мнение эксперта Технология токсичной Буславец, или Ахметову надо задуматься

В то же время, эксперты Carbon Tracker предупреждают "угольных" инвесторов, что они могут запросто "прогореть". Срок возврата инвестиций в угольную генерацию обычно составляет около 15-20 лет, а за такой долгий период "зеленая" энергетика станет еще дешевле и будет доминировать на рынке.

Возобновляемые источники энергии превосходят уголь по всему миру, и предполагаемые инвестиции в угольные электростанции рискуют превратиться на обесцененные активы, – отмечает Carbon Tracker. – С экономической точки зрения правительствам следовало бы немедленно аннулировать новые угольные проекты и постепенно свернуть действующие электростанции.